Арзамасова впервые рассказала, как ей живется с Авербухом и его сыном

В эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале предстали Илья Авербух и его 25-летняя возлюбленная Лиза Арзамасова. Они впервые появились вместе на телевидении и поведали, как им живется вместе под одной крышей, пишет Телепрограмма.
По словам 46-летнего фигуриста, они никому из журналистов не хотели рассказывать о своих отношениях. И то, что они пришли к Ивану на передачу – исключение из правил.
— также признался он.
Спортсмен заявил, что они себя чувствуют вместе очень счастливыми. И все еще находятся в стадии познания друг друга. Илья, к примеру, был очень удивлен, услышав, что его избранница увлекается мотокроссом. Об этом он узнал во время самоизоляции, когда вывез свою девушку покататься в лес на квадроцикле. Спортсмен был поражен, что Лиза совсем не боится скорости и техники! Однако объяснение нашлось – его любимая давно катается на железных конях.
Также пара поведала о своем совместном отдыхе на даче с сыном олимпийского чемпиона Мартином и 12-летней собачкой Арзамасовой Марусей. Животное сбежало от них, направившись в сторону поселковой церкви.
— искрометно пошутил Ургант.
В итоге собаку нашли очень далеко от дома возле продуктового магазина. Кстати, поиски четвероногого друга начались благодаря сыну Илье, который первым забил тревогу. Судя по всему, Лиза отлично поладила с отпрыском своего жениха. Актриса также похвасталась, что ее бойфренд хорош в быту. Он своими руками построил рампу своему наследнику для катания на скейтборде.
— сказала Арзамасова, используя индивидуально-авторские слова.
— восхитился Иван.