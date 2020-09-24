Супермодель Джиджи Хадид впервые стала мамой

Она опубликовала фото с детской ручкой и рукой своего избранника — экс-солиста группы One Direction Зейна Малика. По словам Джиджи, дочка уже изменила их мир.

Наша малышка здесь, здоровая и красивая. Попытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человеку, выше моего понимания,

Напомним, о беременности Хадид стало известно в апреле. Джиджи познакомилась с Зейном около пяти лет назад на съёмках клипа. У них сразу закрутился роман — дело даже шло к свадьбе, однако затем пара вдруг сообщила о разрыве. После этого папарацци неоднократно ловили их вместе, а об окончательном воссоединении поклонники узнали весной 2020 года.