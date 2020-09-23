Чт, 24.09.2020
«Ганнибал Лектер» из Таллинна: он убивал людей и обо всем рассказывал жене СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Репэр Нублу купил себе остров

Räppar nublu

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Известный эстонский рэпер Нублу купил недалеко от Таллинна, в заливе Хауанеэме, маленький остров.

Остров Вяхелоо был выставлен на продажу несколько лет назад, но только месяц назад его приобрела фирма OÜ Kaigas, которая принадлежит 24-летнему Нублу. Остров в один гектар находится в 80 километрах Таллинна. В объявлении было указано, что на острове можно построить порт и лодочный мостик.

Раньше остров стоит 29 тысяч, но можно предполагать, рэпер купил его дешевле.

Мечты сбываются, ведь еще в начале лета он пел: «Я думаю, у меня мог бы быть свой остров и бар посередине него».

ФОТО: KV.EE

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