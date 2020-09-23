Репэр Нублу купил себе остров

Известный эстонский рэпер Нублу купил недалеко от Таллинна, в заливе Хауанеэме, маленький остров.
Остров Вяхелоо был выставлен на продажу несколько лет назад, но только месяц назад его приобрела фирма OÜ Kaigas, которая принадлежит 24-летнему Нублу. Остров в один гектар находится в 80 километрах Таллинна. В объявлении было указано, что на острове можно построить порт и лодочный мостик.
Раньше остров стоит 29 тысяч, но можно предполагать, рэпер купил его дешевле.
Мечты сбываются, ведь еще в начале лета он пел: «Я думаю, у меня мог бы быть свой остров и бар посередине него».