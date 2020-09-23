Отменившая свадьбу Азиза раздаст 50 килограммов черной икры детдомам

56-летняя российская певица Азиза отменила свадьбу со своим другом, стоматологом Давидом Григоряном и скрывается за городом.
Артистка гуляет на природе, следит за своими многочисленными животными и не хочет больше торжества. В интервью «Собеседнику» Азиза рассказала, что отменила свадьбу из-за отсутствия «праздничного настроения». Ее жениху хотелось торжества на весь мир, позвать звездных гостей, но она не хотела «маскарада», просила провести мероприятие скромно и в кругу близких людей, пишет Viralife.ru.
Известно, что для торжества Азиза заказала у известного московского дизайнера свадебное платье за 11 миллионов рублей. Сейчас артистка попросила мастера перешить его, сделать три покрывала для сестер, а также сшить комбинезон, в котором можно будет выступать на сцене.
Решена судьба и 50 килограммов черной икры, которую заказали для праздника. «Деликатесы частично уже закуплены. Их Давид раздаст по детским домам и домам престарелых», – сообщила Азиза.
По признанию Азизы, она выбрала Давида, т.к. он пообещал ей взять ребенка из детского дома, а артистка давно хочет детей.
На неверность жениха ей указывали «знаки», считает певица, поэтому она решила подождать. С Давидом она продолжает общаться, но из-за его поведения исчезло желание быть с ним вместе. Тем более, что от «богатого мужа» одни проблемы, поэтому Азиза хочет и дальше быть одной, чтобы полагаться только на себя. Кстати, певица не обижена на телеведущую «Дома-2» Ксению Бородину, которая сообщила об измене Давида. По словам Азизы, они знакомы и она считает Бородину «милым человеком».