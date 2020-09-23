Отменившая свадьбу Азиза раздаст 50 килограммов черной икры детдомам

Артистка гуляет на природе, следит за своими многочисленными животными и не хочет больше торжества. В интервью «Собеседнику» Азиза рассказала, что отменила свадьбу из-за отсутствия «праздничного настроения». Ее жениху хотелось торжества на весь мир, позвать звездных гостей, но она не хотела «маскарада», просила провести мероприятие скромно и в кругу близких людей, пишет Viralife.ru.

Известно, что для торжества Азиза заказала у известного московского дизайнера свадебное платье за 11 миллионов рублей. Сейчас артистка попросила мастера перешить его, сделать три покрывала для сестер, а также сшить комбинезон, в котором можно будет выступать на сцене.

Решена судьба и 50 килограммов черной икры, которую заказали для праздника. «Деликатесы частично уже закуплены. Их Давид раздаст по детским домам и домам престарелых», – сообщила Азиза.

По признанию Азизы, она выбрала Давида, т.к. он пообещал ей взять ребенка из детского дома, а артистка давно хочет детей.