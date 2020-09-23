Не дожил до развода: в деле Ефремова новый неожиданный поворот

Жена Сергея Захарова указала, что они не жили вместе с 1994 года. На момент подачи заявления у каждого из супругов была своя личная жизнь, уточнила вдова. Решение же о разводе было обоюдным, сообщает Utro.ru.

После аварии выяснилось, что с Ириной Стерховой, которая представилась женой погибшего, официально брак зарегистрирован не был, однако пара прожила вместе около 20 лет. В ходе следствия Ирина добивалась статуса потерпевшей, однако его присвоили лишь Маргарите.

При этом на заседании суда по делу актера Захарова утверждала, что прожила с счастливом браке с погибшим 27 лет. Телеграм-канал "НеМалахов" подметил, теперь Маргарите грозит наказание за лжесвидетельство.

Как стало известно "Московскому комсомольцу", дело о разводе в связи со смертью Захарова будет прекращено. Маргарита же с журналистами беседовать на эту тему отказалась, бросив трубку.