Сергей Жигунов рассказал, как стюардесса вырвала ему зуб в полете

Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь - удалила нижнюю шестерку. Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта «Константин Паустовский».