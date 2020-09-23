Сергей Жигунов рассказал, как стюардесса вырвала ему зуб в полете

Жигунов опубликовал в соцсетях пост со словами благодарности экипажу самолета, на борту которого у него разболелся зуб. Оказалось, что актер едва вытерпел ноющую зубную боль, о чем стало известно бортпроводникам.

Среди экипажа оказалась стюардесса по имени Кира, которая до летной карьеры, работала стоматологом. Она и оказала в полете медицинскую помощь, пишет Topnews.ru.

«Удалила нижнюю шестерку», – написал у себя в Instagram Жигунов под забавным фото из салона самолета.