Сергей Жигунов рассказал, как стюардесса вырвала ему зуб в полете

Актер поведал своим подписчикам Instagram необычную историю, которая произошла с ним однажды в полете.
Жигунов опубликовал в соцсетях пост со словами благодарности экипажу самолета, на борту которого у него разболелся зуб. Оказалось, что актер едва вытерпел ноющую зубную боль, о чем стало известно бортпроводникам.
Среди экипажа оказалась стюардесса по имени Кира, которая до летной карьеры, работала стоматологом. Она и оказала в полете медицинскую помощь, пишет Topnews.ru.
«Удалила нижнюю шестерку», – написал у себя в Instagram Жигунов под забавным фото из салона самолета.
За пару часов пост Сергея Жигунова собрал свыше 2,5 тысячи лайков и несколько десятков комментариев. Подписчики актера посчитали, что он шутит, хотя на дворе и не 1 апреля. Другие не поняли, как удалить зуб без оборудования – может стюардесса привязала нитку к зубу Жигунова.