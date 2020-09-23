Любовница Павла Прилучного выложила фото без нижнего белья в мокром платье

Кадр в социальной сети актрисы — часть фотопроекта «Свобода быть собой», идея которого принадлежит режиссеру и продюсеру Сарику Андреасяну. «В основе концепции — идея визуального рассказа и посыла женщинам любого возраста и фигуры: каждая из них обладает своим неподдельным очарованием, изяществом и уникальной внешностью», — написала Карпови, пишет Lenta.ru.

Звезда сериала «Папины дочки» также подчеркнула, что все «прекрасны лишь в тот момент, когда наконец становимся теми, кто мы есть на самом деле, когда принимаем свою естественную красоту».