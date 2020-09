Любовница Павла Прилучного выложила фото без нижнего белья в мокром платье

View this post on Instagram

24 сентября с 19:00-23:00 закрытое мероприятие, вечеринка по случаю старта проекта, требуется аккредитация у @ipritulenko (Instagram). 25 сентября начинается выставка с 10:00-20:00 на Флаконе в пространстве «Куб». Идея проекта принадлежит известному режиссеру Сарику Андреасяну @sarik_andreasyan. Фотограф — Михаил Рыжов @michael_ryzhov. В основе концепции — идея визуального рассказа и посыла женщинам любого возраста и фигуры: каждая из них обладает своим неподдельным очарованием, изяществом и уникальной внешностью. Принимая себя такими, какие мы есть — находим гармонию и любовь с самими собой и только тогда нас способны принять и полюбить другие. Понятие «самоидентичности» — честности перед окружающими и перед самим собой как первооснова выставки. Мы прекрасны лишь в тот момент, когда наконец становимся теми, кто мы есть на самом деле, когда принимаем свою естественную красоту. Выставка «Свобода быть собой» — о любви ксебе и своему телу, она про спокойствие и уверенность, в своей внешности, о поисках гармонии с самой собой, об обретении мира внутри себя. Проект должен поднять на поверхность все наши страхи и стереотипы о самих себе и развенчать их, проект о простом и сложном, о наших взаимоотношениях с самим собой и целым миром. О том, как важно быть собой и принимать себя, каким бы долгим ни был путь к свободе — как внутренней, так и внешней. ВСЕ работы уже на самой выставке - приходите и увидите все фото. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЕШТЕГ #СВОБОДАБЫТЬСОБОЙ #moodoftheday #photooftheday #blackandwhite #actress #installation #petitefemme #mira