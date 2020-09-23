Известный эстонский ютубер раскрыла всю правду о ринопластике

К операции девушка готовилась полгода: «Пластическая хирургия не предназначена для несовершеннолетних», - гласит первая надпись на видео ютубера.

«Сейчас у меня сильный насморк, что звучит иронично, ведь я именно из-за этого решилась на операцию», - девушка говорит, что у нее хронические насморк и постоянное воспаление, из-за чего она часто болеет.

«Я иду на операцию из-за медицинских показаний, а заодно и форму подправить. Для этого меня будут оперировать два разных хирурга. Такой кривой нос, как у меня, надо оперировать, и следовательно его форма изменится. Мой нос в любом случае изменится, поэтому, раз уж я ложусь под нож, хочу, чтобы результат мне понравился».

Деана считает, что она вообще не должна объяснять причину операции: «Если кто-то будет меня критиковать, то это его проблема». Но девушка подчеркивает, что операция нужна ей прежде всего, чтобы хорошо дышать и быть здоровой.

Кроме того, хирург из частной клиники сделает ее нос более пропорциональным: «Когда я была моложе, я сильно комплексовала, но потом все же научилась себя принимать такой, какая я есть. Но да, мне мой нос не нравится, он кривой».