Любите кошек? В Таллинне откроется выставка, посвященная этим грациозным животным

24 сентября 2020 года в 12.00 Kunstiruum Estonia откроет свою первую тематическую выставку, на этот раз посвященную кошкам. Кошки жили рядом с людьми на протяжении тысяч лет и на протяжении всей истории вдохновляли художников.

Место: Выставка будет проходить на 2 этаже торгового центра Т1.

На этой выставке более 30 различных профессиональных художников из Прибалтики исследуют роль кошек сегодня. Галерист Эдвард Кёстер подчеркивает, что кошки - это домашнее животное и пушистый друг для людей, но также и герой фильма и компьютерной игры, персонаж книги и так далее.

25 сентября в Кадриоргском художественном музее откроется международная выставка «Всегда рядом с нами» (“Alati meie kõrval”), посвященная изображению кошек и собак с раннего Нового времени до конца XIX века.

Александра Мурре, директор Кадриоргского художественного музея, рада, что тема изображения домашних животных в искусстве продолжается и сегодня, и надеется, что это вдохновит зрителей на сравнения и параллели между разными эпохами и разными выставками.

Среди самых известных художников - Август Кюннапу, Уно Роосвальд, Лилиан Мосолайнен, Маури Гросс, Сергей Инкатов, Анатолий Страхов, Сирье Элмаа, Наима Нейдре, Тоомас Куусинг, Сандра Йыгева, Пеэтер Кросманн и другие. из Эстонии.

От Литвы примут участие Мигле Косинскайте и Онуте Юшкене.

Латвию представляют Илгварс Заланс, Лига Кемпе, Марта Готлиба, Инета Фрейденфельде, Инга Юрова, Айвис Пизелис и другие. Всего из Латвии будет представленно15 художников.

Art Space - первая художественная галерея в области искусства, где на 500 квадратных метрах было представлено более 350 уникальных работ 50 профессиональных ныне живущих художников.

Помимо эстонских авторов, в арт-пространстве есть интересный выбор латвийских и литовских художников.