Невероятно, но факт! Секс-бомба Памела Андерсон в срочном порядке направила письмо председателю Рийгикогу

Звезда «Спасателей Малибу», секс-бомба Памела Андерсон направила письмо председателю Рийгикогу Хенну Пыллуаасу. В своем сообщении звезда просит эстонский Парламент пойти по правильному пути и запретить все фермы по разведению пушных зверей в Эстонии.

«Ура! Памела Андерсон - за Эстония без меха!» - радуются защитники животных в Facebook.

Памела Андерсон в 2012 году ФОТО: Reuters/ScanPix

53-летняя Памела Андерсон в молодости стала популярной благодаря модельному бизнесу, в 1989 году она впервые позировала на обложке журнала Playboy, а уже в 1990 году ей был присвоен титул секс-бомбы.

В Эстонии о Памеле узнали благодаря сериалу «Спасатели Малибу», где она с 1992 по 1997 году играет спасателя Си. Джей. Паркер. Сначала съемки сериала были остановлены из-за низкого рейтинга, а через год продолжились и он завоевал мировую популярность.

Памела Андерсон в сериале "Спасатели Малибу" ФОТО: Imago/ScanPix

Однако многие не знают, что Андерсон также является активистом по защите животных и почетным директором PETA, которая долгое время боролась против использования меха в индустрии моды. Через организацию PETA она также пропагандирует веганство.

Фермы по разведению пушных зверей запрещены в 14 странах: Великобритания, Бельгия, Австрия, Чехия, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Сербия, Македония, Хорватия, Словения, Словакия, а также в Боснии и Герцеговине. Последняя подобная ферма закончила свою деятельность в Германии в 2019 году.

Ранее запрет на зверофермы в Эстонии поддержали голливудская актриса Мина Сувари, направившая письмо премьер-министру Юри Ратасу в 2017 году, и гитарист Queen Брайан Мэй.

По состоянию на лето 2019 года на зверофермах Эстонии насчитывалось около 6000 животных и 10-20 рабочих мест, это указано на сайте Loomus. В Эстонии на фермах разводят норок, лисиц и шиншилл.