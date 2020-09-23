Не выспались? Значит сегодня съедите на 200 калорий больше!

Больше работы=меньше сна

Каждый человек должен разделить свой день на три равные части, по 8 часов: работа, отдых и сон. Большинству это известно, но этому не придают значение и часто, тратят время отдыха или сна на работу. Если неравномерно распределять время между этими занятиями, то качество вашего сна будет очень страдать.

«После недосыпа нет энергии на качественный отдых, а если вы слишком много работаете, то опять же не сможете нормально отдыхать, а значит не сможете нормально спать. В каждом возрасте есть своё количество часов сна, которые необходимы, но даже взрослым людям необходимо спать по 7-9 часов», – рассказывает Рената Данте, руководитель отдела корпоративного общения IKEA, цитируя основные тезисы из лекции о важности сна. Американское исследование показало, что сокращение сна на один час в среднем вызывает увеличение потребление еды на 200 калорий на следующий день.

Выходные не могут компенсировать недосып

Те, у кого нет режима сна на рабочей неделе, не смогут компенсировать эти часы на выходных. 2

Обычно мы думаем, что на выходных будем спать долго, но на деле, мы просыпаемся в тоже время, что и на рабочей неделе. В этом случае лучше встать и начать заниматься своими делами, чем просто лежать в кровати без сна. Это даст ощущение большей усталости, и вы потеряете время, которое могли потратить на что-то более толковое, чем мучиться без сна», – рассказывает о советах от медика представитель IKEA.

Она подчеркнула, что для сотрудников IKEA стало неожиданностью, что для качественного отдыха важно не только продолжительность сна, но и режим сна – вставать и ложиться спать в одно и тоже время, как на рабочих днях, так и на выходных. 2

Мифы о том, как спят без задних ног

Эксперимент развеял миф, что хороший сон, это когда вы мгновенно засыпаете и не просыпаетесь в течение ночи. 2

«Некоторые считают, что засыпать надо моментально и спать всю ночь, но на самом деле, здоровый сон, это когда вы засыпаете в течение 5-20 минут, как легли в кровать и совершенно нормально просыпаться несколько раз за ночь. Ваш сон состоит из 5-6 циклов, поэтому молодые люди могут просыпаться до 5 раз за ночь, а пожилые люди и того больше. Чаще всего люди даже не помнят, что просыпались, потому, как они засыпают через пару минут, и это нормально уснуть и через 20 минут после просыпания», – успокаивает Р. Данте.

Советы для улучшения качества сна