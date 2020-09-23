Не выспались? Значит сегодня съедите на 200 калорий больше!

Важность сна для здоровья неоспоримы, но немногие знают, что недосып сказывается на количестве потребляемой еды на следующий день. Исследования показывают, что снижение количество часов сна увеличивает аппетит на следующий день.
IKEA запустила «Лабораторию сна», в которой участвуют 20 работников IKEA из Прибалтики. Эксперт по сну работает с ними над улучшением сна и их привычками перед сном. На основании вопросов, полученных от работников и проблемами со сном, с которыми они сталкиваются, представитель IKEA делится советами и разрушает популярные мифы.
Больше работы=меньше сна
Каждый человек должен разделить свой день на три равные части, по 8 часов: работа, отдых и сон. Большинству это известно, но этому не придают значение и часто, тратят время отдыха или сна на работу. Если неравномерно распределять время между этими занятиями, то качество вашего сна будет очень страдать.
«После недосыпа нет энергии на качественный отдых, а если вы слишком много работаете, то опять же не сможете нормально отдыхать, а значит не сможете нормально спать. В каждом возрасте есть своё количество часов сна, которые необходимы, но даже взрослым людям необходимо спать по 7-9 часов», – рассказывает Рената Данте, руководитель отдела корпоративного общения IKEA, цитируя основные тезисы из лекции о важности сна. Американское исследование показало, что сокращение сна на один час в среднем вызывает увеличение потребление еды на 200 калорий на следующий день.
Выходные не могут компенсировать недосып
Те, у кого нет режима сна на рабочей неделе, не смогут компенсировать эти часы на выходных.
Обычно мы думаем, что на выходных будем спать долго, но на деле, мы просыпаемся в тоже время, что и на рабочей неделе. В этом случае лучше встать и начать заниматься своими делами, чем просто лежать в кровати без сна. Это даст ощущение большей усталости, и вы потеряете время, которое могли потратить на что-то более толковое, чем мучиться без сна», – рассказывает о советах от медика представитель IKEA.
Она подчеркнула, что для сотрудников IKEA стало неожиданностью, что для качественного отдыха важно не только продолжительность сна, но и режим сна – вставать и ложиться спать в одно и тоже время, как на рабочих днях, так и на выходных.
Мифы о том, как спят без задних ног
Эксперимент развеял миф, что хороший сон, это когда вы мгновенно засыпаете и не просыпаетесь в течение ночи.
«Некоторые считают, что засыпать надо моментально и спать всю ночь, но на самом деле, здоровый сон, это когда вы засыпаете в течение 5-20 минут, как легли в кровать и совершенно нормально просыпаться несколько раз за ночь. Ваш сон состоит из 5-6 циклов, поэтому молодые люди могут просыпаться до 5 раз за ночь, а пожилые люди и того больше. Чаще всего люди даже не помнят, что просыпались, потому, как они засыпают через пару минут, и это нормально уснуть и через 20 минут после просыпания», – успокаивает Р. Данте.
Советы для улучшения качества сна
Создавайте ритуалы. Спокойная музыка, ванна, медитация или лёгкая закуска. На голодный желудок уснуть труднее, поэтому стоит поесть продукты, которые помогают заснуть: молоко, рыба, орешки, рис, вишня и киви. Но стоит помнить, что порции должны быть маленькими.
Больше дневного света. Для того, чтобы высыпаться, вы должны в достаточной мере получить дневной свет в течение всего дня. Каждый день выходите гулять, и чем старше вы становитесь, тем активнее придерживайтесь этого правила, ведь благодаря дневному свету вырабатывается мелатонин – гормон сна. А перед сном сократите количества света до минимума и воспользуйтесь гардинами блокирующим свет.
Тепло внутри, прохладно снаружи. Если вы замёрзли, то заснуть будет куда сложнее. Примите тёплую ванну, выпейте чашку травяного чая, возьмите грелку или наденьте носки. А вот температура в спальне должна быть прохладной и комната хорошо проветренной.
Скажите нет кофеину, сигаретам и алкоголю перед сном. За 3-4 часа до сна, а лучше во второй половине дня – избегайте курения, алкоголя и напитков с кофеином. Важно помнить, что алкоголь не помогает уснуть. Да, сначала вам хочется спать, но алкоголь мешают глубокому сну и в конечном счёте вы не выспитесь.
Выберите кровать, матрас и подушки, которые Вам подходят. Если Вы выбираете матрас, то обязательно полежите на нём перед покупкой. Вы только тогда поймёте, что понравившийся матрас подходит Вам лучше всего, если действительно приляжете на него и попробуете принять предпочитаемые позы для сна. То же самое и с подушками, которые созданы в соответствии с той позой, в которой человек любит спать. Узнайте, какая подушка лучше всего подходит Вам, если Вы спите на спине, боку или животе.