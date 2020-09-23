Взволнованная Таня Михайлова-Саар заговорила о массовой отмене концертов: это основной источник дохода!

Певица Таня Михайлова-Саар высказала расстройство в связи с тем, что работает в той сфере, которую закроют самой первой и самой последней откроют, пишет издание Uudised.tv3.ee.
«Мои ближайшие большие выступления - на гала-концерте в честь Яака Йоалы, если их, конечно, не закроют. Свою музыку очень трудно выпускать. У многих концерты отменены, многие выступления перенесены на будущее, неизвестно какое. Но что-то есть», - сказала артистка в эфире радиопередачи.
«Каждое утро просыпаемся и слышим, что два концерта отменяются, третий перенесен на следующий год», - говорит певица.
Для музыкантов концерты являются основным источником дохода. «В этом смысле грустно. Мы - первая сфера, которую закроют и последняя, которую откроют. Но у меня в этом году другие дела появились тоже, например, выпускаю книгу», - сказала Таня.