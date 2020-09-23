Взволнованная Таня Михайлова-Саар заговорила о массовой отмене концертов: это основной источник дохода!

«Мои ближайшие большие выступления - на гала-концерте в честь Яака Йоалы, если их, конечно, не закроют. Свою музыку очень трудно выпускать. У многих концерты отменены, многие выступления перенесены на будущее, неизвестно какое. Но что-то есть», - сказала артистка в эфире радиопередачи.

«Каждое утро просыпаемся и слышим, что два концерта отменяются, третий перенесен на следующий год», - говорит певица.