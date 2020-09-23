Говорите, коронавирус опасен? Это сексуальное увлечение убивает сотни мужчин в год

В большинстве случаев различные игры в постели - далеко не самый плохой вариант, они помогают почувствовать себя здесь совсем по-другому. Но есть одно сексуальное увлечение, которое многие практикуют, и оно убивает сотни мужчин в год. Сейчас о нем подробнее, пишет Sobranna.ee.

Самая опасная постельная игра?

Рискованное занятие, которое многие любят практиковать в спальне, имеет научное название - аутоэротическое удушье. Если говорить на простом языке, то это преднамеренное ограничение поступления кислорода в легкие при помощи пакета, ремня, сопровождается данный процесс мастурбацией. Больше всего увлекаются подобным мужчины со светлым цветом кожи в возрасте от 12 до 25 лет.

Именитые жертвы

Хотя есть люди, которые клянутся, что это увлекательно, на самом деле невозможно безопасно вызвать кислородное голодание. Бесчисленное количество мужчин умерло от аутоэротического удушья, но это число может быть еще больше, поскольку часто трудно понять точные причины смерти.

Этот рискованный сексуальный акт также унес жизни нескольких знаменитостей. Например, актер Дэвид Кэррадайн был найден мертвым в 2009 году, и его шея и гениталии были обмотаны шнурками. Вокалист группы INXS был найден мертвым в 1997 году: мужчина стоял на коленях и на его шее был ремень. Смерть от аутоэротического удушья, вероятно, имеет место быть в случае с певцом Крисом Корнеллом, который был найден мертвым в 2017 году в ванной комнате своего отеля.

Почему люди это практикуют?

«Гасперы», или мужчины, которые добровольно душат себя во время мастурбации, говорят, что это делает их оргазмы намного интенсивнее. Может быть, эффект вызван повышением давления в голове из-за нехватки воздуха, или это что-то совсем другое, но кажется, что нехватка кислорода почему-то улучшает сексуальные ощущения.

Очень рисованное занятие

Есть ли безопасный способ душить себя? Нет! Поэтому провести аутоэротическое удушение без серьезных последствий тоже невозможно, - передает The Frisky. Во многих случаях люди теряют сознание из-за нехватки кислорода, но поскольку они не могут в бессознательном состоянии снять мешок с головы или шнурок с шеи, они умирают.

Даже если вы не умрете, такое сексуальное увлечение может нанести непоправимый вред вашему здоровью. Если вы перекроете доступ свежего воздуха и крови к своему мозгу, это может вызвать необратимые повреждения его тканей. Кроме того, на шее, трахее и в пищеводе могут образоваться синяки или даже рубцы.