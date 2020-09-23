Раймонд Кальюлайд? Страстно смотрящая Анна Седокова повеселилась с мужчиной на свадьбе

Итак, вот фотография, которая заставила нас перечитать заголовок ранней статьи и убедиться, не ошиблись ли мы ненароком.

Янис Тимма и Анна Седокова ФОТО: Скриншот с Instagram

Влюбленные не могут отвести друг от друга глаз, а мы не можем отвести глаз от Яниса, видя в нем сто процентную копию нашего члена Рийгикогу - Раймонда.

Однако, скорее, на данной фотографии сходство особенно получилось. Давайте же сравним внешность мужчин и выясним, настоящие ли они доппельгангеры или нет?

Особенно мужчины похожи друг на друга в профиль, Янис Тимма (слева) и Раймонд Кальюлайд (справа) ФОТО: Instagram/Shutterstock

В деловых костюмах: определенная схожесть тоже есть. Одназначно один типаж. Янис Тимма (слева) и Раймонд Кальюлайд (справа) ФОТО: Instagram/Shutterstock

Один на политической арене, другой на Brabus. ФОТО: Instagram/Shutterstock

Наверное, подменить мужей не получится? Хотя...

А вы как думаете, дорогие читатели? Оставляйте свои комментарии!

Янис Тимма с Анной Седоковой и Раймонд Кальюлайд с Яне Кальюлайд ФОТО: Instagram/Shutterstock