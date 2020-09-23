Ср, 23.09.2020
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Раймонд Кальюлайд? Страстно смотрящая Анна Седокова повеселилась с мужчиной на свадьбе

Раймонд Кальюлайд

ФОТО: Sander Ilvest

На прошлой недели стало известно, что украинская певица Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста. Однако нас поразил не этот факт, а потрясающая схожесть нового избранника Анны - латвийского спортсмена Яниса Тимма и эстонского политика Раймонда Кальюлайда! Можно было бы даже разыграть жену Раймонда, но не станем щекотать ее нервы, а просто сравним внешность двух мужчин. 

Итак, вот фотография, которая заставила нас перечитать заголовок ранней статьи и убедиться, не ошиблись ли мы ненароком. 

Янис Тимма и Анна Седокова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Влюбленные не могут отвести друг от друга глаз, а мы не можем отвести глаз от Яниса, видя в нем сто процентную копию нашего члена Рийгикогу - Раймонда.

Однако, скорее, на данной фотографии сходство особенно получилось. Давайте же сравним внешность мужчин и выясним, настоящие ли они доппельгангеры или нет? 

Особенно мужчины похожи друг на друга в профиль, Янис Тимма (слева) и Раймонд Кальюлайд (справа)

ФОТО: Instagram/Shutterstock

В деловых костюмах: определенная схожесть тоже есть. Одназначно один типаж. Янис Тимма (слева) и Раймонд Кальюлайд (справа)

ФОТО: Instagram/Shutterstock

Один на политической арене, другой на Brabus.

ФОТО: Instagram/Shutterstock

Наверное, подменить мужей не получится? Хотя...
А вы как думаете, дорогие читатели? Оставляйте свои комментарии!

Янис Тимма с Анной Седоковой и Раймонд Кальюлайд с Яне Кальюлайд

ФОТО: Instagram/Shutterstock

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма поженились 6 сентября в Барвихе. Пара не стала приглашать на торжество гостей: присутствовали только дети исполнительницы. Влюбленные не сообщили о предстоящем торжестве даже своим родителям. Однако белое платье и фату певица все-таки надела, а жених облачился в классический черный костюм. 

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