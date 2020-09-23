Взгляд со стороны: как в Таллинне живется русскоязычным?

Корреспондент российского портала «Аргументы и Факты» решила написать репортаж о жизни русскоязычных в Таллинне и проверить, правда ли, что с эстонцами лучше не разговаривать на русском. Среди россиян, как пишет журналистка, принято считать, что в странах Прибалтики не любят говорить на русском языке: в лучшем случае нарвешься на грубость, в худшем — на драку. Читайте статью и решайте, совсем ли вы согласны?
По словам Елены Трегубовой - корреспондента АиФ.ru, после развала Советского Союза власти трех республик период с 1940-х по 1990-е гг. иначе как оккупацией не называют, а например, Латвийские политики, уверены, что русский язык представляет угрозу национальной идентичности.
"С другой стороны, в Латвии, Литве и Эстонии значительная часть населения — русскоговорящие", - пишет Елена.
Читайте далее, статью Елены Трегубовой.
Далеко ли до Таллинна?
Пограничник в таллиннском аэропорту им. Леннарта Мери холодно приветствует на русском: «Здравствуйте», вяло пролистывает мой паспорт, ставит штамп и отпускает. Никаких вопросов из серии «Где вы остановитесь?», «Какова цель вашего визита?» или «Покажите обратный билет», какие частенько задают нашим путешественникам в странах Центральной или Западной Европы.
Буквально через 10 минут после паспортного контроля забираю свой багаж — неожиданно быстро. Ни в одном аэропорту мира я не получала чемодан так оперативно, как в Таллинне. Эстонцы сразу развенчивают миф о неторопливости, как о национальной черте.
Из аэропорта в город еду на автобусе. С 2013 года проезд в общественном транспорте Таллинна для местных жителей бесплатный — таким образом власти города решили увеличить число налогоплательщиков и уменьшить уровень пробок. Заторов на дорогах эстонской столицы действительно нет. А вот население города увеличилось на 16 тысяч человек (общее население Таллинна — 434,5 тысячи человек). Налоговые поступления тоже выросли — на 20 миллионов евро в год.
Стоимость проезда в общественном транспорте для незарегистрированных в Таллинне эстонцев или туристов — 2 евро, если покупать билет у водителя, и 1 евро — если скачать приложение и приобрести билет онлайн. Выбираю второй вариант. В автобусе — подробная инструкция (на эстонском и на русском языках), как сканировать электронный билет. А еще социальная реклама и предупреждения о том, как важно держаться за поручень во время движения транспорта. Все продублировано на русском.
Вместе со мной из автобуса выходит пенсионерка, по-русски спрашиваю у нее, как мне дойти до гостиницы. Пожилая женщина объясняет: «Нужно перейти дорогу, а потом идти вдоль рынка». Раскланиваюсь с ней и в глубине души радуюсь: «Да тут все говорят на великом и могучем!». Но, оказалось, радоваться рано. В отеле известной французской сети на «Здравствуйте!» рецепционист, молодая девушка, демонстративно отвечает «Хэллоу». Позже сложилось впечатление, что в этой гостинице вообще разрешено разговаривать только на английском. Между собой горничные общаются по-русски, но с постояльцами здороваются на английском. А когда в моем номере сломалось отопление, пришел инженер, мужчина лет 50. Ему совершенно точно был бы удобнее русский язык, но объяснять ему, что случилось, пришлось на английском.
Таллинн центральный
Первым делом прибывший в Таллинн турист отправляется на Ратушную площадь. Здесь старейшая аптека Европы с подвешенным под потолком крокодилом и средневековые рестораны, где вместо электричества используются свечи, и, собственно, сама Ратуша с водосливами в виде драконьих голов. А еще здесь рождественская ярмарка — самая долгая и прибыльная, как говорят местные продавцы.
Как рассказала корреспонденту АиФ.ru продавщица украшений Анна, ярмарка открывается в середине ноября и работает до 7 января. Работать на ней выгоднее, чем в Латвии. «Мы приезжаем в Таллинн из Риги, на два месяца, снимаем квартиру и распродаем практически все украшения», — делится Анна. Стоит ли говорить, что цены на кольца, серьги и подвески намного приятнее, чем в Центральной Европе.
С каждым продавцом я начинала разговор на русском. И каждый продавец отвечал мне на русском.
Еще бы здесь не говорили на нашем языке. По данным местного Департамента статистики, больше всего в республику приезжает туристов из России, Финляндии и Латвии — более 70% всего турпотока. А для всех стран бывшего СССР русский — универсальный, «общий» язык.
В 2018 году в Эстонии побывало 1,5 миллиона граждан России. И турпоток из РФ растет. Например, в мае прошлого года показатель увеличился на 41% (!), в то время как из Финляндии — упал на 15%.
Если закрыть глаза и прислушаться к разговорам гуляющих по Старому городу Таллинна, может показаться, что находишься в Москве или Санкт-Петербурге — русская речь перебивает любую другую. В новогоднюю ночь со сцены на Ратушной площади поют классическую «Кабы не было зимы в городах и селах», а толпа шумно подпевает. Дед Мороз (или Йыулувана, если по-эстонски) давно перешел с английского на великий и могучий — аудитория больше.
Но вернемся на Ратушную площадь. Попробуем действовать по-другому, начинать разговор на английском. Иду в средневековый ресторан «Олде Ханса», где кормят медвежатиной, мясом лося и прочими блюдами по старинным рецептам. Официант в остроносых ботинках и костюме как будто из XV века спрашивает, из какого я города, честно отвечаю, что из Москвы. Юноша улыбнулся, поприветствовал на русском и принес меню. Разумеется, на русском.
Следующий пункт — Тоомпеа (когда-то Вышгородский замок), это возвышенная часть Старого города, откуда открываются панорамные виды на Таллинн. Напротив православного Александро-Невского собора мужчина в солнечных очках и в красной новогодней шапке исполняет шлягеры прошлого века. Гитарист с радостью принимает гонорар в рублях и передает привет Москве песней «Дорогая моя столица».
В местных сувенирных лавках и заведениях быстрого питания надписи продублированы на русском языке. Продавцы охотно общаются, показывают товар, спрашивают, какой сейчас курс рубля. Одна женщина признается, что мечтает о поездке в Москву — последний раз, в 2013 году, когда евро стоил 40 рублей, путешествие в российскую столицу влетело ей в копеечку.
На ужин возвращаюсь в «нижний» Старый город, в вегетарианский ресторан — одно из лучших заведений Таллинна. Здесь персонал на русском не разговаривает, меню только на эстонском и английском, и сажают меня за невзрачный столик, хотя у окошка было свободное место. По словам официантки, оно забронировано — позже за столик действительно села молодая пара. Правда ли он был зарезервирован или мне отказали по неназванным причинам, сейчас сказать невозможно. Но совершенно точно можно сказать — блюда в этом ресторане отменные.
За Старым городом
Эксперимент был бы не полным, если бы ограничился одним только Старым городом, где весь бизнес ориентирован на туристов, в том числе из России. Поэтому я отправляюсь за Балтийский вокзал, в Каламая — это район двух-трех-четырехэтажных деревянных домиков, где в свое время жили рыбаки, а также писатель Сергей Довлатов. Здесь тихо и нет туристов, редкие прохожие выгуливают собак и/или детей. Говорят на эстонском. Спрашиваю у молодого отца, как пройти до дома Довлатова, он отвечает на английском: «Здесь недалеко, в соседнем квартале».
После дома Довлатова захожу в местный супермаркет, здороваюсь с кассиром на русском, пожилая женщина вежливо отвечает и поздравляет с Новым годом.
В другом магазине иду на кассу к молодому человеку, он русского не знает, зато у него превосходный английский!
Знание русского языка в Эстонии зависит от возраста. Вот данные переписи населения от 2000 года: на русском 20 лет назад разговаривали 79,8% 35 – 49-летних эстонцев (сейчас им 55–69 лет); 74,2% — 20 – 34-летних (сейчас 40 – 64 лет); 66,5% — 50–64-летних (сейчас 70–84 лет); 34,6% — 10–19-летних (30–39 лет); 33,5% — 65-летних и старше (сейчас от 85 лет). Все эти цифры — без учета русского населения.
Четверть населения Эстонии — русские. В Таллинне, по данным опросов, русский язык является родным для 47% жителей. В республике есть русскоязычные школы и детские сады. Всего в Эстонии 92 школы, где обучение проводится на русском (для сравнения: эстонских 428). При этом изучение государственного языка обязательно в любом случае — каждый выпускник обязан сдать экзамен по эстонскому.
Но самое интересное, что Эстония — лидер по изучению русского языка в высших учебных заведениях. Как пишет издание Termometro Politico со ссылкой на профильные исследования, 66% студентов учат наш язык.
По словам таксиста Вилли М., который везет меня в музей Маарьямяги (бывшая усадьба графа Орлова-Давыдова, здесь же снимали «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»), без знания трех языков — эстонского, русского и английского — на работу в такси не устроишься. Местные бесплатно разъезжают по городу на общественном транспорте, такси пользуются не часто, основная часть заработка — от туристов. Вилли признается, что ему больше нравится говорить на русском, чем на английском. Он знает все российские новости и всех наших политиков. А еще Вилли ностальгирует по Советскому Союзу и неохотно вспоминает, как жилось в 1990-х. «Но мы выкарабкались, теперь все хорошо», — подчеркивает он.
Кстати, на территорию музея Маарьямяги со всей Эстонии свезли памятники Ленина, Сталина и эстонских коммунистических деятелей. Как говорит Вилли, эстонцы свою историю не забывают.