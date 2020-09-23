Взгляд со стороны: как в Таллинне живется русскоязычным?

Как рассказала корреспонденту АиФ.ru продавщица украшений Анна, ярмарка открывается в середине ноября и работает до 7 января. Работать на ней выгоднее, чем в Латвии. «Мы приезжаем в Таллинн из Риги, на два месяца, снимаем квартиру и распродаем практически все украшения», — делится Анна. Стоит ли говорить, что цены на кольца, серьги и подвески намного приятнее, чем в Центральной Европе.

Ярмарка на Ратушной площади ФОТО: Shutterstock

С каждым продавцом я начинала разговор на русском. И каждый продавец отвечал мне на русском.

Еще бы здесь не говорили на нашем языке. По данным местного Департамента статистики, больше всего в республику приезжает туристов из России, Финляндии и Латвии — более 70% всего турпотока. А для всех стран бывшего СССР русский — универсальный, «общий» язык.

В 2018 году в Эстонии побывало 1,5 миллиона граждан России. И турпоток из РФ растет. Например, в мае прошлого года показатель увеличился на 41% (!), в то время как из Финляндии — упал на 15%.

Если закрыть глаза и прислушаться к разговорам гуляющих по Старому городу Таллинна, может показаться, что находишься в Москве или Санкт-Петербурге — русская речь перебивает любую другую. В новогоднюю ночь со сцены на Ратушной площади поют классическую «Кабы не было зимы в городах и селах», а толпа шумно подпевает. Дед Мороз (или Йыулувана, если по-эстонски) давно перешел с английского на великий и могучий — аудитория больше.

Но вернемся на Ратушную площадь. Попробуем действовать по-другому, начинать разговор на английском. Иду в средневековый ресторан «Олде Ханса», где кормят медвежатиной, мясом лося и прочими блюдами по старинным рецептам. Официант в остроносых ботинках и костюме как будто из XV века спрашивает, из какого я города, честно отвечаю, что из Москвы. Юноша улыбнулся, поприветствовал на русском и принес меню. Разумеется, на русском.

Холм Тоомпеа ФОТО: Shutterstock

Следующий пункт — Тоомпеа (когда-то Вышгородский замок), это возвышенная часть Старого города, откуда открываются панорамные виды на Таллинн. Напротив православного Александро-Невского собора мужчина в солнечных очках и в красной новогодней шапке исполняет шлягеры прошлого века. Гитарист с радостью принимает гонорар в рублях и передает привет Москве песней «Дорогая моя столица».

В местных сувенирных лавках и заведениях быстрого питания надписи продублированы на русском языке. Продавцы охотно общаются, показывают товар, спрашивают, какой сейчас курс рубля. Одна женщина признается, что мечтает о поездке в Москву — последний раз, в 2013 году, когда евро стоил 40 рублей, путешествие в российскую столицу влетело ей в копеечку.