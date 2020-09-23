Тимати купил новую квартиру и перебрался поближе к Ольге Бузовой

Недавно модель Анастасия Решетова подтвердила слухи о расставании с Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. На своей странице в Instagram девушка поблагодарила рэпера за годы совместной жизни и отметила, что в их расставании не замешаны посторонние люди.

Сообщение и разрыве, кажется, подогрел интерес поклонников к знаменитостям еще больше. Подписчики стали активно следить за профилями экс-супругов в социальных сетях, пытаясь узнать, что же стало причиной окончания идеального романа.

В аккаунте Решетовой появилась фотография роскошного дома в ЖК «Снегири» близ МГУ. Квартиру там рэпер приобрел после ухода из Black Star и расставания с возлюбленной.

ФОТО: Instagram