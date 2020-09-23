Тимати купил новую квартиру и перебрался поближе к Ольге Бузовой

Анастасия Решетова показала шикарный дом рэпера, где он поселился после разрыва с ней, пишет Пятый канал.
Недавно модель Анастасия Решетова подтвердила слухи о расставании с Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. На своей странице в Instagram девушка поблагодарила рэпера за годы совместной жизни и отметила, что в их расставании не замешаны посторонние люди.
Сообщение и разрыве, кажется, подогрел интерес поклонников к знаменитостям еще больше. Подписчики стали активно следить за профилями экс-супругов в социальных сетях, пытаясь узнать, что же стало причиной окончания идеального романа.
В аккаунте Решетовой появилась фотография роскошного дома в ЖК «Снегири» близ МГУ. Квартиру там рэпер приобрел после ухода из Black Star и расставания с возлюбленной.
Стоимость апартаментов в этом жилом комплексе начинается от 45 миллионов рублей (504 000 евро), но для звезды это не такие большие деньги. По слухам, продажа прав на использование своих хитов принесла Тимати полтора миллиона долларов. К слову, по соседству от новой холостяцкой берлоги рэпера живет Ольга Бузова. В прошлом году телеведущая приобрела там 220 квадратных метров за 120 миллионов рублей (1 345 000 евро).