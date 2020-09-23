Ср, 23.09.2020
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Дмитрий Тарасов: «Жена наконец-то нашла работу, стал ее реже видеть»

Дмитрий Тарасов с женой и ребенком

ФОТО: Instagram

Последние пару лет Анастасия Костенко провела в декрете, но теперь намерена покорить телевидение. Модель уже появилась в нескольких выпусках «Ак Барс Шоу», а вчера гостем программы с ее участием стал Дмитрий Тарасов, пишет Стархит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как оказалось, Дмитрий Тарасов был не против того, что супруга вышла на работу. Наоборот, он давно хотел, чтобы Анастасия нашла новое призвание.

Нам в Казани все нравится. Мы переехали сюда, жена наконец-то нашла работу. Теперь я стал ее реже видеть,

— откровенничает футболист.

Сейчас он выступает за казанский «Рубин». Контракт с ним действует до декабря 2020 года, но Тарасов надеется, что соглашение удастся продлить. Дмитрию нравится атмосфера в клубе, он уже успел наладить контакт с коллегами и тренером.

Слуцкий постоянно меня подкалывает. Он вообще любит шутить. Так, иногда шутит на тему моего предыдущего брака. Я не обижаюсь. Понимаю, что он не со зла говорит какие-то вещи,

— признался Дмитрий.

А вот свободное время Тарасов предпочитает проводить с женой и детьми. Напомним, что Анастасия и Дмитрий воспитывают двух общих дочерей. Раньше девочки всегда находились рядом с мамой, но теперь, когда Костенко вышла на работу, футболисту часто приходится оставаться с малышками.

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