Дмитрий Тарасов: «Жена наконец-то нашла работу, стал ее реже видеть»

Последние пару лет Анастасия Костенко провела в декрете, но теперь намерена покорить телевидение. Модель уже появилась в нескольких выпусках «Ак Барс Шоу», а вчера гостем программы с ее участием стал Дмитрий Тарасов, пишет Стархит.
Как оказалось, Дмитрий Тарасов был не против того, что супруга вышла на работу. Наоборот, он давно хотел, чтобы Анастасия нашла новое призвание.
— откровенничает футболист.
Сейчас он выступает за казанский «Рубин». Контракт с ним действует до декабря 2020 года, но Тарасов надеется, что соглашение удастся продлить. Дмитрию нравится атмосфера в клубе, он уже успел наладить контакт с коллегами и тренером.
— признался Дмитрий.
А вот свободное время Тарасов предпочитает проводить с женой и детьми. Напомним, что Анастасия и Дмитрий воспитывают двух общих дочерей. Раньше девочки всегда находились рядом с мамой, но теперь, когда Костенко вышла на работу, футболисту часто приходится оставаться с малышками.