Дмитрий Тарасов: «Жена наконец-то нашла работу, стал ее реже видеть»

Как оказалось, Дмитрий Тарасов был не против того, что супруга вышла на работу. Наоборот, он давно хотел, чтобы Анастасия нашла новое призвание.

Нам в Казани все нравится. Мы переехали сюда, жена наконец-то нашла работу. Теперь я стал ее реже видеть,

— откровенничает футболист.

Сейчас он выступает за казанский «Рубин». Контракт с ним действует до декабря 2020 года, но Тарасов надеется, что соглашение удастся продлить. Дмитрию нравится атмосфера в клубе, он уже успел наладить контакт с коллегами и тренером.

Слуцкий постоянно меня подкалывает. Он вообще любит шутить. Так, иногда шутит на тему моего предыдущего брака. Я не обижаюсь. Понимаю, что он не со зла говорит какие-то вещи,

— признался Дмитрий.