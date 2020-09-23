Мужчина раз и навсегда избавился от лишнего веса благодаря простому упражнению

Изначально задача казалась невыполнимой, но очень быстро я вошел во вкус и 100 упражнений уже делал с легкостью, – рассказывает Клэнси. – Самое главное – изменилось свое отношение к еде и к алкоголю. Теперь мне не хочется бездумно вредить себе самому из-за секундной прихоти.