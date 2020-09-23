Мужчина раз и навсегда избавился от лишнего веса благодаря простому упражнению

Блогер Джек Клэнси всю жизнь боролся с лишним весом. Его "пик" пришелся на 17 лет – тогда он весил 135 килограмм. К 33-м годам мужчине удалось похудеть до 90 кг, однако он остался недоволен полученным результатом, пишет Сегодня.
Однажды Джек решил принять участие в челлендже: в течение года он ежедневно отжимался по 100 раз. О результатах блогер рассказал на своем канале в YouTube.
Джека Клэнси вдохновили атлеты Джеймс Уайт и Ник Бэр, которые также документировали свои достижения в этом марафоне.
В конце сентября мужчина закончил фитнес-эксперимент. В своем заключительном видео Джек подробно рассказал о полном преображении. Вес блогера опустился до 80 килограммов – в последний раз он так весил в 10-11 лет.