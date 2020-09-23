«С кем еще можно бухнуть»: Наташа Королёва заливает измену Тарзана алкоголем

47-летняя певица показала в сторис своего Instagram-аккаунта ролик, на котором видно, как она проводит время в компании приятельницы Иды Достман.

Наташа Королева призналась, что выпивает на посиделках с подругой. В кадре исполнительница поет, а потом обращается к ней. «Идка, с кем еще можно бухнуть, посидеть и по-телкински перетереть весь тот... Всем привет. Всем прекрасного дня». В ответ Достман философски заключает: «Для чего еще нужны друзья?».

Отметим, что после известия об измене Сергея Глушко (Тарзана) публика разделилась на два лагеря. Одни жалеют Наташу Королеву, а другие, как ни парадоксально – танцора. Свою позицию озвучила в соцсети и писательница Лена Ленина.

Она считает, что выходить замуж за стриптизера – это обречь себя на измены. «Наташу жалко. Но. Сережа – хороший, красивый и сексуальный», – отметила знаменитость. Она полагает, что звездной паре придется развестись, чтобы спасти лицо и остаться друзьями.

При этом она сказала несколько слов в защиту Тарзана. По словам Лениной, он тоже пострадал в этой ситуации, хотя сам ее и спровоцировал. «Но мочат его так, как будто это он, а не Ефремов, убил человека. Или среди вас есть хоть один мужчина, ни разу не изменивший? А женщина?», – поинтересовалась Лена у пользователей Сети.