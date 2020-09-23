Известный эстонский тележурналист заболел коронавирусом и в ужасе: скольких я успел заразить?

51-летний Хермакюла сказал, что первые симптомы коронавируса появились в пятницу вечером, когда он с семьей отправился в деревню.

«Началась такая сильная боль в мышцах. Такое ощущение, что тебя побила целая футбольная команда. Пару дней она была довольно интенсивной, позже начала проходить», – говорит телезвезда.

Поскольку повышенной температуры у мужчины не было, в понедельник он поехал делать тест. «В понедельник утром чувствовал более-менее здоровым, но решил на всякий случай сделать тест», – сказал Хемекюла.

Тележурналист Ханнес Хермакюла сообщил в эфире передачи Ringvaade на ETV, что его тест на коронавирус оказался положительным ФОТО: Скринщот видео/ETV

Результат теста журналист узнал во вторник утром. «Конечно, когда узнаешь такую новость, сразу же впадаешь в депрессию. Думал о том, сколько же людей контактировало со мной, когда мог быть уже болен», – сказал он.

Сейчас Ханнес чувствует себя хорошо и с удовольствием вернулся бы к работе, но вынужден оставаться в самоизоляции.