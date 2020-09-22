В мокрой майке и без белья: звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович блеснула «аппетитной» грудью

«Каждая из них обладает своим неподдельным очарованием, изяществом и уникальной внешностью. Принимая себя такими, какие мы есть — находим гармонию и любовь с самими собой и только тогда нас способны принять и полюбить другие. Понятие «самоидентичности» — честности перед окружающими и перед самим собой как первооснова выставки. Мы прекрасны лишь в тот момент, когда наконец становимся теми, кто мы есть на самом деле, когда принимаем свою естественную красоту»,