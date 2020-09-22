В мокрой майке и без белья: звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович блеснула «аппетитной» грудью

Известная актриса Мирослава Карпович, более известна как звезда сериала из «Папиных дочек», в последнее время попадает под прицел СМИ. Девушку обвиняют в том, что она закрутила роман с Павлом Прилучным и якобы разрушила его брак с Агатой Муцениеце. Сама девушка опровергает все эти разговоры, заявляя лишь о партнерских и исключительно дружеских отношениях со звездой «Мажор».
Сейчас 34-летняя знаменитость продолжает заниматься карьерой, не забывая рассказывать поклонникам о себе и собственной жизни.
Не так давно Карпович в своем Instagram опубликовала новую фотографию. На ней Мирослава позирует в мокрой майке, сквозь которую просвечивается «аппетитная» грудь. Влажная блестящая кожа и минимум макияжа создают ощущение чистоты, будто звезда только вышла из душа.
«Каждая из них обладает своим неподдельным очарованием, изяществом и уникальной внешностью. Принимая себя такими, какие мы есть — находим гармонию и любовь с самими собой и только тогда нас способны принять и полюбить другие. Понятие «самоидентичности» — честности перед окружающими и перед самим собой как первооснова выставки. Мы прекрасны лишь в тот момент, когда наконец становимся теми, кто мы есть на самом деле, когда принимаем свою естественную красоту»,
- написала под фото звезда «Папиных дочек».
Пользователи Сети остались в восторге от кадра и засыпали актрису комплиментами.
«Вы невероятно красивы», «Ну нереальная», «Просто ходячий секс! А наряд просвечивает все, что нужно!»; «Вау! Как всегда шикарная и сексуальная Мирунчик», «Ты для меня настоящий пример абсолютно во всем начиная от красоты и заканчивая фигурой», «Мирочка отвал всего, вы сногсшибательная красотка», - прокомментировали подписчики.