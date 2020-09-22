«Только нашла любовь и...»: Екатерина Варнава сообщила о настигнувшей болезни — любимый «наградил»

Долго Екатерина Варнава сталкивалась со случаями заболеваний среди коллег по «Танцам со звездами».

А тем временем, актриса публикует в социальных сетях лишь только старые фотографии, и очевидно, что она пока не имеет возможности делать новые кадры. Вот какой кадр она показала недавно поклонникам: