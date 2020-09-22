Вт, 22.09.2020
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«Только нашла любовь и...»: Екатерина Варнава сообщила о настигнувшей болезни — любимый «наградил»

Александр Молочников и Екатерина Варнава

ФОТО: скриншот instagram.com/kislomolochniy

Известная актриса и телеведущая Екатерина Варнава по некоторым данным, заразилась коронавирусом, который передался ей от молодого человека — Александра Молочникова, переболевшего им недавно. Актриса пока ни опровергла, ни прокомментировала это, сообщает портал Clutch.

Долго Екатерина Варнава сталкивалась со случаями заболеваний среди коллег по «Танцам со звездами».

А тем временем, актриса публикует в социальных сетях лишь только старые фотографии, и очевидно, что она пока не имеет возможности делать новые кадры. Вот какой кадр она показала недавно поклонникам:

Ей написали в комментариях: «Кукольная красавица», «Потрясающая», «Боже, красота какая на улице», «Катерина, вы такая красивая!», «Блин, серьёзно уже осень? Как я не заметила-то», «На минуточку подумала, что ты Бузова», «Ага, шушукалась бы быстрее, пока утром холодно, днем жарко! Ненавижу такую погоду», «Катерина, ты как хорошее вино, с каждым годом все ярче вкус». 

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