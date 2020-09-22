Эстонка 4 года назад вышла за себя замуж и счастлива: как ей удалось это провернуть?

По случаю свадьбы с собой эстонка устроила грандиозную вечеринку, где были гости, церемония, кольца, тосты и торт. «Когда гости кричали мне "горько-горько", целовала зеркало», - описала свою свадьбу женщина.

«14 лет ждала своего того самого мистера, но в какой-то момент почувствовала, что мои внутренние мужчина и женщина очень хорошо ладят. И тогда мой внутренний "я" сделал предложение "ей", она ответила утвердительно. Поскольку я замужем за собой, то не могу развестись, я должна быть своим другом, а в отношениях с собой честной и трудолюбивой», - сказала эстонка.

На вопрос ведущего о том, изменяла ли она своему внутреннему Ра с другими мужчинами, женщина ответила отрицательно. По ее словам, она находится в особых отношениях с собой, поэтому может искать партнеров как снаружи, так и внутри себя. «На самом деле, когда я уже сыграла свадьбу с собой, у меня уже был кандидат на место короля, который лишь спустя какое-то время стал моим супругом», - продолжает историю Кристал Ра.