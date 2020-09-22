Почему мужчины бегут от Наоми Кэмпбелл и за что ее бывший возлюбленный подал на нее в суд?

Бывший возлюбленный Наоми Кэмпбелл подал на нее в суд! В чем российский миллиардер Владислав Доронин обвиняет супермодель? Почему пара рассталась? Как скверный характер черной пантеры повлиял на ее карьеру? И смогла ли Наоми справиться с наркозависимостью?

Российский миллиардер Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл познакомились на Каннском фестивале в 2008 году. Тогда между ними завязался бурный роман. Пять лет пара была неразлучна. Мировые таблоиды не раз сообщали о скорой свадьбе олигарха и супермодели.

«Очень сложно найти того, кто не будет тебя использовать, чтобы с кем-то познакомиться. Мне нужен мужчина, который будет любить только меня», — призналась Наоми Кэмпбелл.

Бизнесмен ничего не жалел для своей избранницы. Владислав дарил ей шикарные подарки: например, колье с бриллиантами, кольцо почти за девять миллионов рублей, пентхаус в Бразилии.

Доронин также подарил Наоми роскошный коттедж в виде взлетающей ракеты в Подмосковье. Однако в нем пара жила недолго — в 2012 году они расстались. Бизнесмен выставил особняк на продажу за шесть с половиной миллиардов рублей (73 миллиона евро), хотя на строительство ушло девять миллиардов (101 миллион евро).

«Я была шокирована. Я всегда говорила, что я не святая, что я работаю над собой. Но я никогда не буду заложницей своего прошлого», — сказала Кэмпбелл.

Если от четырехэтажного дома супермодель сразу отказалась, то другую недвижимость она решила не возвращать. Недавно стало известно: Доронин подал судебный иск против бывшей возлюбленной. Олигарх потребовал вернуть ему имущество, а также внушительную сумму, которую он давал в долг еще до разрыва.

«Это очень меня разочаровывает и разбивает мне сердце», — призналась девушка.

Многих удивило, что успешный бизнесмен требует с бывшей потраченные на нее когда-то деньги.

«Ну как можно забирать у женщины! Они только считают „Я кольцо ей купил“. Ну и что, что ты купил ей кольцо, она тебе столько энергии за это кольцо отдала, что это вообще одно другого не стоит. Почему-то ты, дрянь, не думаешь, что ты взял энергию, ты думаешь, что только кольцо подарил и хочешь его забрать», — возмутилась актриса Эвелина Бледанс.

Однако выяснилось, что эту имущественную дележку начал не бизнесмен! Еще в феврале Наоми подала иск с требованием вернуть ее вещи, которые вот уже более семи лет находятся у предпринимателя. Общий знакомый Кэмпбелл и Доронина рассказал, что дело вовсе не в деньгах.

А ведь благодаря Наоми о Доронине узнали во всем мире. В окружении знаменитостей говорят, ради бизнесмена Кэмпбелл готова была переехать в Москву и оставить подиум. А в интервью одному изданию супермодель призналась, что именно с Владиславом она хотела создать семью.