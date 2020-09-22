Эстонка, родившая в 15 лет, откровенно о сексе с возлюбленным, который лишь на год старше ее первого ребенка

Каждую пятницу на эстонском телеканале Kanal 2 зрители могут смотреть захватывающее телешоу о сексе и взаимоотношениях мужчин и женщин - «Mida vanemad sulle ei rääkinud» («Об этом тебе не рассказывали родители»). В прошлую пятницу говорили о том, как появление детей в семье влияет на сексуальную жизнь пары.
Одна из героинь проекта - королева уколов красоты Марью Карин (43), которая говорила о том, как в 15 лет впервые стала матерью, но жизнь после этого не остановилась. Сейчас у нее четверо детей, она уже дважды бабушка. Речь зашла также о сексе с ее избранником, который младше женщины на 16 лет, на год старше ее первого ребенка. «Достаточно, чтобы другие женщины начали мне завидовать», - с юмором ответила она.
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