Эстонка, родившая в 15 лет, откровенно о сексе с возлюбленным, который лишь на год старше ее первого ребенка

Одна из героинь проекта - королева уколов красоты Марью Карин (43), которая говорила о том, как в 15 лет впервые стала матерью, но жизнь после этого не остановилась. Сейчас у нее четверо детей, она уже дважды бабушка. Речь зашла также о сексе с ее избранником, который младше женщины на 16 лет, на год старше ее первого ребенка. «Достаточно, чтобы другие женщины начали мне завидовать», - с юмором ответила она.