Исторические кадры: 25 лет назад последний поезд прибыл на конечную станцию в Хаапсалу
Сегодня не только день осеннего равноденствия, но и годовщина с того дня, когда в 1995 году в город Хаапсалу прибыл последний поезд. Это произошло ровно 25 лет назад. Железнодорожное сообщение с этим курортным городом длилось 90 лет, с 1905 года. Оно не восстановлено по сей день.
Сейчас в Хаапсалу по-прежнему есть та самая станция и здание вокзала, куда давно не ходят поезда, но есть исторические составы, на которые приезжают посмотреть люди с разных городов республики и даже из других стран. В городе по традиции сегодня в шесть часов вечера соберутся люди, чтобы вспомнить тот грустный для многих день... люди со слезами на глазах прощались с поездом, как с лучшим другом. В тот день люди выходили с плакатами на митинг: «Пусть железная дорога останется с нами», - было написано на одном из них.
Станция Хаапсалу открыла свои двери для пассажиров 15 ноября 1905 года. Своим появлением она обязана частым визитам в город российского императора Николая II, приезжавшего в эти места с семьей на отдых. Специально для визитов в город российского императора в здании вокзала был сооружен императорский салон. Сейчас здание вокзала занимает внутренняя часть экспозиции музея истории железных дорог и касса хаапсалусского автовокзала с расписанием автобусов, пишет Stena.ee.
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