Исторические кадры: 25 лет назад последний поезд прибыл на конечную станцию в Хаапсалу

Сейчас в Хаапсалу по-прежнему есть та самая станция и здание вокзала, куда давно не ходят поезда, но есть исторические составы, на которые приезжают посмотреть люди с разных городов республики и даже из других стран. В городе по традиции сегодня в шесть часов вечера соберутся люди, чтобы вспомнить тот грустный для многих день... люди со слезами на глазах прощались с поездом, как с лучшим другом. В тот день люди выходили с плакатами на митинг: «Пусть железная дорога останется с нами», - было написано на одном из них.