Мать 13 детей и звезда шоу о беременных покончила с собой

Трагедия случилась в небольшом городе Уэртинг в Британии. Бездыханное тело 43-летней Мэнди Гарднер нашли в лесу неподалеку от собственного дома. Представители правоохранительных органов установили, что женщина покончила с собой. Пока неизвестна причина столь отчаянного шага, однако в ходе расследования выяснилось: за несколько дней до смерти Мэнди говорила о самоубийстве.

Для семьи покойной ее поступок стал настоящим шоком. Ведь женщина была счастлива замужем и воспитывала 13 детей! Гарднер даже стала героиней шоу «Невероятные беременности» на телеканале TLC, в котором рассказывала о родительских хлопотах. Тогда у нее было 11 наследников, и она находилась в ожидании очередного малыша. «Не все из моих беременностей были запланированными, но каждая из них была желанной», — говорила она.

Мэнди Гарднер ФОТО: скриншот с сайта Starhit

Впрочем, Мэнди признавалась, что ей все-таки нелегко исполнять материнский долг. «Иногда у нас дома настоящий бедлам. Бегают собаки, за ними дети, взрослые за детьми, которые бегают за собаками!» — жаловалась она.