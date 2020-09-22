Юлия Пересильд ответила на слухи об отношениях с миллиардером Абрамовичем

«Целый день звонят журналисты… и в общем, это ж не первый раз — я в этом смысле Бывалая! Опять Роман… Сама себе удивляюсь, какая я романтичная, как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой — кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией!»,