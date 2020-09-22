Юлия Пересильд ответила на слухи об отношениях с миллиардером Абрамовичем

Звезда «Битвы за Севастополь» и «Есенина» Юлия Пересильд прокомментировала слухи о романе с миллиардером Романом Абрамовичем, которые ходят уже несколько лет. С новой силой об их потенциальных отношениях начали судачить после завершившегося в Сочи «Кинотавра», сообщает портал 5-tv.ru.
На ковровой дорожке Пересильд появилась в окружении личных охранников, которые обычно сопровождают Абрамовича. Некоторые даже заявляли, что видели в порту яхту бизнесмена, но на кинофестиваль он не явился.
Свою личную жизнь актриса обсуждает редко, СМИ остается только гадать, кому все-таки принадлежит сердце звездной блондинки. На заявления о своем романе с миллиардером она тоже ответила уклончиво.
— написала Пересильд.
Сам Роман Абрамович три года назад расстался с женой Дарьей Жуковой после десяти лет брака. Тогда в светской хронике писали, что предприниматель оставил супругу именно ради Пересильд. Богач даже появлялся с актрисой на нескольких светских мероприятиях и на премьерах в «Большом театре», соответствующие фотографии можно заметить и в личном микроблоге Абрамовича в Instagram.