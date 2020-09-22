Вт, 22.09.2020
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Юлия Пересильд ответила на слухи об отношениях с миллиардером Абрамовичем

Актриса Юлия Пересилд.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Звезда «Битвы за Севастополь» и «Есенина» Юлия Пересильд прокомментировала слухи о романе с миллиардером Романом Абрамовичем, которые ходят уже несколько лет. С новой силой об их потенциальных отношениях начали судачить после завершившегося в Сочи «Кинотавра», сообщает портал 5-tv.ru.

На ковровой дорожке Пересильд появилась в окружении личных охранников, которые обычно сопровождают Абрамовича. Некоторые даже заявляли, что видели в порту яхту бизнесмена, но на кинофестиваль он не явился.

Свою личную жизнь актриса обсуждает редко, СМИ остается только гадать, кому все-таки принадлежит сердце звездной блондинки. На заявления о своем романе с миллиардером она тоже ответила уклончиво.

«Целый день звонят журналисты… и в общем, это ж не первый раз — я в этом смысле Бывалая! Опять Роман… Сама себе удивляюсь, какая я романтичная, как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой — кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией!»,

 — написала Пересильд.

Сам Роман Абрамович три года назад расстался с женой Дарьей Жуковой после десяти лет брака. Тогда в светской хронике писали, что предприниматель оставил супругу именно ради Пересильд. Богач даже появлялся с актрисой на нескольких светских мероприятиях и на премьерах в «Большом театре», соответствующие фотографии можно заметить и в личном микроблоге Абрамовича в Instagram.

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