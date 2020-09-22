Наташа Королева назвала истинного виновника скандала с изменой Тарзана

Выяснилось, что пока ее не было, Сергей Глушко привел к себе двух женщин, которые, по его признанию, опоили его и соблазнили, а потом, возможно, и украли драгоценности. Среди приглашенных была и 28-летняя Анастасия Шульженко, которая заверила всех, что уже продолжительное время состоит в интимной связи со стриптизером. Молодая актриса даже пришла на программу одного из российских каналов, где показала откровенные кадры с Глушко, сделанные в ванне. Артист эротического жанра гневно выразился по поводу обнародования подобных материалов и назвал всех причастных к этому «преступниками».