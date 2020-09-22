Сотрудница, проработавшая 50 лет в Kaubamaja: получила жалобу из-за известного рокера Гуннара Грапса

Екатерина, Айли и Марика, трудящиеся в Kaubamaja более 50 лет, вспомнили яркие истории, которые происходили с ними за время работы в универмаге.

За 60 лет работы Kaubamaja закрывал свои двери только три раза. В первый день открытия, 20 июля 1960 года, когда собралось настолько большое количество людей перед входом, что опасались поведения покупателей, связанного с покупательской истерией. Во второй раз во время бронзовой ночи, а третий был связан из-за усиления мер безопасности во время пика пандемии коронавируса.

Но, пожалуй, одна из самых ярких историй произошла у Марики Кальяс - консультанта по продажам в мужском отделе - женщина получила жалобу из-за легенды эстонского рока Гуннара Грапса. По словам Марики, Гуннар заказал для своего ансамбля у Kaubamaja сапоги, которые они, в свою очередь, заказали от эстонско-советского производителя «Коммунар». В итоге Гуннар вместе со своей группой пришел мерить сапоги в подсобку универмага.

Когда Кальяс передала сапоги мужчинам, тут же в заднюю комнату вошел человек с подписанным письмом о том, что они тайно продают товар в подсобке.

«Прибыли представители Госконтроля, и нужно было писать объяснения. Я пошла к коммерческому директору, с которым мы написали объяснение, что это попросту было необходимо. Этот человек, подавший жалобу, все равно бы не стал носить такие ботинки», - добавила Марика.