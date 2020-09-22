Кража «Биг Мака», поцелуй с незнакомкой у ТЦ Viru и прогулки в нижнем белье: на что готова таллиннка ради новенького iPhone?

Полуголая девица в таллиннском автобусе 1А наделала много шума. Порталу Limon.ee стало известно, что красотка старалась ради новенького iPhone. Она должна была выполнить 10 желаний, чтобы заполучить iPhone SE 2020.
На Youtube-канале эстонские блогеры Вася TARANTINO и Мэри Джейн появилось новое видео, которое началось с того, что Вася купил новый iPhone SE для своей подруги, но получить его она могла лишь после того, как выполнит 10 желаний.
Сначала Мэри пришлось скрутить трубочку из купюры и вдохнуть носом из муравейника.
Вторым заданием стало проехать в автобусе в одном нижнем белье.
Также Мэри пришлось прыгнуть с пирса в речку Пирита, поцеловала незнакомую девушку около торгового центра Viru, заставить мужчину надуть презерватив и лопнуть его, украсть бургер «Биг Мак», прокатиться на мотоцикле в незнакомым байкером, станцевать под выступление Артема Тёмады в парке Таммсааре, там же станцевать с незнакомым парнем.
Последним заданием стало уговорить незнакомого молодого человека раздеться до нижнего белья.
Мэри получила свой приз и осталась очень довольна!
Смотри видео!