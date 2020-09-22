Горячее фото: Хайди Клум полностью обнажилась перед камерой, спрятав лишь лицо

В кадре 47-летня звезда лежит на полу рядом со своим домашним любимцем — огромным псом. Сексуальная поза, которую приняла знаменитость, позволяет оценить все изгибы подтянутого тела Хайди Клум.

Автор фото — муж модели, не менее известный музыкант Том Каулитц.

— обратилась Хайди, очевидно, к развалившейся рядом собаке.

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Комментарии к посту у Клум уже некоторое время закрыты. Это помогает ей избежать потока негатива, который исходит от фолловеров. Раньше юзеры то и дело критиковали модель. Кому-то не нравились ее отношения с гитаристом, который младше жены на 16 лет. Другим — обилие смелых фото.

Свободное время модель и мать четверых детей часто проводит полуобнаженной. Ее часто ловили на отдыхе в смелом виде папарацци.