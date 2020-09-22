«Горько!» Наталья Водянова показала фото со своей свадьбы

19 сентября знаменитая модель Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера и наследника Louis Vuitton и Sephora Антуана Арно. И только сегодня, 21 сентября, модель показала первые кадры со свадьбы, пишет Сегодня.
Водянова не стала выбирать пышные наряды, а торжество в честь заключения брака удивило ее поклонников, ведь оно не отличалось особой помпезностью.
– лаконично подписала фото и видео Наталья, что в переводе с французского означает "да".
Отметим, что Наталья и Антуан вместе с 2011 года. Помолвка пары состоялась в 2019 году. Супруги воспитывают двоих сыновей: Максима и Романа.
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