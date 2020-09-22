«Горько!» Наталья Водянова показала фото со своей свадьбы

Водянова не стала выбирать пышные наряды, а торжество в честь заключения брака удивило ее поклонников, ведь оно не отличалось особой помпезностью.

– лаконично подписала фото и видео Наталья, что в переводе с французского означает "да".

Отметим, что Наталья и Антуан вместе с 2011 года. Помолвка пары состоялась в 2019 году. Супруги воспитывают двоих сыновей: Максима и Романа.