Вт, 22.09.2020
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«Горько!» Наталья Водянова показала фото со своей свадьбы

Наталья Водянова

ФОТО: JB Autissier / Panoramic/imago images / PanoramiC

19 сентября знаменитая модель Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера и наследника Louis Vuitton и Sephora Антуана Арно. И только сегодня, 21 сентября, модель показала первые кадры со свадьбы, пишет Сегодня.

Водянова не стала выбирать пышные наряды, а торжество в честь заключения брака удивило ее поклонников, ведь оно не отличалось особой помпезностью.

Oui,

– лаконично подписала фото и видео Наталья, что в переводе с французского означает "да".

Отметим, что Наталья и Антуан вместе с 2011 года. Помолвка пары состоялась в 2019 году. Супруги воспитывают двоих сыновей: Максима и Романа.

Смотри фото и видео ЗДЕСЬ!

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