Мать Сильвестра Сталлоне умерла в возрасте 98 лет

О кончине знаменитости в понедельник, 21 сентября, написало издание TMZ.

Жаклин Сталлоне. ФОТО: Starmax/Starmax/EMPICS Entertainment

Жаклин Сталлоне, известная также, как Джеки, родилась в 1921 году в Вашингтоне. Ее предки по отцовской линии были эмигрантами из Одессы.

Сама Жаклин была замужем трижды. Она также родила троих детей: Сильвестра Сталлоне, Фрэнка Сталлоне и Тони Д’Альто. Последняя умерла в 2012 году.

Джеки Сталлоне вела активный образ жизни. Она была астрологом, актрисой, танцовщицей, участвовала в телевизионных шоу и работала промоутером женского рестлинга. Особую популярность ей принесло рестлинг-шоу GLOW, по мотивам которого Netflix снял сериал в 2017 году.