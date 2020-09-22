Вт, 22.09.2020
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Эстонская телеведущая: с детьми про секс нужно говорить уже с детского сада, это пойдет только на пользу!

Секс. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Детей приносит аист? Их находят в капусте? Давайте узнаем, как на эту тему со своими тремя детьми говорила эстонская теле-и радиоведущая Кирсти Тиммер. 

На удивление, сама Тиммер троим детям не проводила лекции на этот счет. «Я лишь упоминала, поскольку о таких вещах говорят довольно рано», - сказала телеведущая. 

При этом женщина считает, что нужно рано говорить с детьми на тему сексуального воспитания: «Если детей обучать тому, что у них под одеждой, это избавило бы от многих проблем в дальнейшем». Ведущая считает, что это нужно делать и не бояться того, что это ужасно, ведь именно подобные разговоры с детьми могут их уберечь в будущем от ужасных последствий. 

А вот что думают на этот счет жители Таллинна. 

Виктория и Андри: «В детском саду же слишком рано, в школе. В 5, 6 и 7 классах». 

Пирет: «Сейчас думаю, что в детском саду надо начинать. В школе уже слишком поздно». 

Марина: «С самого рождения. И в детском саду тоже, очень важная вещь». 

Марианне считает, что в детском саду еще слишком рано затрагивать такие темы. 

Кристьянно тоже не поддерживает такие темы в детском саду. Дети еще не разбираются в этом. «С 13 лет могло бы начинаться сексуальное воспитание». 

Никита тоже считает, что на такие темы нужно говорить со школы, про детский сад не уверен. 

Элье: «Чем раньше, тем лучше». 

Керсти: «Дети будут уже знать, что хорошо, а что - плохо. И смело об этом расскажут родителям. Это же не постыдно. Если что-то случится... с детского сада». 

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