Михаила Ефремова обрили наголо

Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо, 2

— рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который посетил изолятор.

По его словам, артист доволен условиями содержания. Его поместили в небольшую камеру, в которой есть телевизор, электрический чайник и холодильник. Член ОНК отметил, что двое соседей Ефремова также не жалуются на условия и с пониманием относятся к тому, что актер курит.

Telegram-канал «360» сообщает, что Ефремова побрил налысо сокамерник. Артисту дали машинку, так как бритвы в изоляторе запрещены.

Ранее стало известно, что прокуратура отказалась обжаловать восьмилетний срок артиста. Наказание оспорил второй адвокат артиста Роман Филиппов, который был нанят семьей актера уже после приговора. Жалоба еще одного защитника, Владимира Васильева, поступила в суд 18 сентября.