Бывшая Мисс Эстония Лаура Кыргемяэ любит менять не только перчатки: новая «пара» ей особенно подошла

В мае взорвалась новостная бомба о том, что бывшая Мисс Эстония наслаждается радостью любви с бывшим возлюбленным радио-ведущей Бриджит Сюзанн Хуньт - Роном Ныммом . Осенью прошлого года, Нымм и Хуньт расстались со скандалом, когда в ночном клубе увидели мужчину, целующего свою коллегу, пишет Elu24 .

Кыргемяэ уже стала третьей известной спутницей Рона, потому что ранее он также встречалась с Ингрид Мянд, которая, в свою очередь, стала известной публике, потому что встречается с рэпером и поэтом Beebilõust-ом.

Неизвестно, сколько длились отношения между Кыргемяэ и Ныммом, но 19 июня они публично поссорились в Instagram:

За лето любовные чувства, наверное, остыли, потому что теперь у Кыргемяэ появился новый любимый человек, который уже успел сделать ей предложение. Кыргемяэ сообщила о своей помолвке в Facebook. Но мы пока не знаем, когда зазвонят свадебные колокола.

Хроника отношений Лауры Кыргемяэ

В 2007 году она встречалась с баскетболистом Грегором Арбетом. Затем последовали отношения с баскетболистом НБА Андрисом Биедриншем.

Спустя несколько лет, Кыргемяэ обручилась с инвестиционным банкиром - Вейкко Марипуу, от которого в 2011 году у нее родился ребенок. Сожительство закончилось в 2013 году, когда сердце Марипуу покорила подруга девушки.

После этого, Лаура проживала с сыном казино-бизнесмена Армина Кару - Эриком Кару. Отношения распались в 2015 году.

Далее, Кыргемяэ долго общался с молодым телепродюсером Гермесом Брамбатом. Затем последовали отношения с Вильяром Паулюсом, которые закончились в августе 2017 года, когда пара так сильно поссорилась на фестивале Weekend в Пярну, что пришлось вмешаться полиции.

В октябре того же года разразился скандал, после которого модель и красотка, завоевавшая титул «Мисс Эстония 2005», залегла на дно. Полиция расследовала причастность созданного Кыргемяэ модельного агентства Invidia к закупкам и торговле людьми.