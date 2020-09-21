Умер актер из «Папиных дочек» Владимир Чуприков

Актер кино и театра, известный широкой публике по ярким телевизионным проектам, таким как «Папины Дочки» и «Возвращение Мухтара», ушел из жизни в возрасте 56 лет. О внезапной кончине Чуприкова сообщили его коллеги. Причина смерти артиста уточняется, сообщает Starhit.ru.
По словам представителей Российского академического молодежного театра, в котором артист проработал много лет, актера не стало вчера. «19 сентября ушел из жизни Владимир Чуприков, служивший в Росcийском Академическом Молодежном Театре с 1988 по 2000 год. Наши соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Супруга артиста не была рядом с ним в момент смерти, так как он был в отъезде. Вдова продолжает получать слова сочувствия и соболезнования от поклонников и коллег артиста.
«Спасибо за поддержку! Володя умер у себя в деревне (на даче) в Ивановской области. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Я пока в Москве. Утром выезжаю к нему», — поделилась Наталья в социальной сети. У актера осталось шестеро детей и трое внуков.
Напомним, что до актерской профессии Владимир успел испытать себя в других видах деятельности. Так, он успешно работал лесорубом на севере, фермером в Калужской области, радиометристом в геологической партии и даже парикмахером. Позже он обучился и режиссерскому ремеслу в Театральном училище им. Щукина.
Известно, что Чуприков пришел работать в Росcийский Академический Молодежный Театр после окончания студии при Центральном детском театре в 1988 году. Участвовал во многих спектаклях театра. За свою карьеру он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Гагарин. Первый в космосе», «Возвращение Мухтара», «Папины дочки» и другие.