Умер актер из «Папиных дочек» Владимир Чуприков

По словам представителей Российского академического молодежного театра, в котором артист проработал много лет, актера не стало вчера. «19 сентября ушел из жизни Владимир Чуприков, служивший в Росcийском Академическом Молодежном Театре с 1988 по 2000 год. Наши соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Супруга артиста не была рядом с ним в момент смерти, так как он был в отъезде. Вдова продолжает получать слова сочувствия и соболезнования от поклонников и коллег артиста.

«Спасибо за поддержку! Володя умер у себя в деревне (на даче) в Ивановской области. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Я пока в Москве. Утром выезжаю к нему», — поделилась Наталья в социальной сети. У актера осталось шестеро детей и трое внуков.

Напомним, что до актерской профессии Владимир успел испытать себя в других видах деятельности. Так, он успешно работал лесорубом на севере, фермером в Калужской области, радиометристом в геологической партии и даже парикмахером. Позже он обучился и режиссерскому ремеслу в Театральном училище им. Щукина.