Павел Прилучный разыскивается: должник в ответе перед судом

У Павла Прилучного уже год то и дело возникают проблемы с судебными приставами. То он задолжал по налогам около 1700 евро, то штраф за парковку в Москве — 60 евро — никак не мог оплатить. Но перед разводом в должниках звезда «Мажора» числиться перестал: все оплатил, никаких претензий к нему не было. И вот актер снова угодил в базу судебных приставов Новосибирской области. В этом регионе он учился в театральном и прописан. На этот раз долг оказался связан напрямую с разводом.

Как выяснили корреспонденты «Комсомольской Правды» в Новосибирске, актер так и не рассчитался с судом за заседание о расторжении брака.

— Павел Прилучный после процесса не оплатил судебные издержки в размере 2 евро, — рассказали КП-Новосибирск в Управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. — Исполнительное производство вступило в силу с 20 августа.

А вот у его бывшей супруги — Агаты Муцениеце — судя по базе судебных приставов, никаких долгов нет, и все нужные пошлины она оплатила. Но говорить с журналистами ни о долгах супруга, ни о нем самом она не торопится.

— Слово выходной, личное пространство вам знакомы? — отрезала Мариам, пиарщик экс-супруги звезды «Мажора».

К слову, еще полгода назад та же Мариам вступалась за Павла:

— Поймите, он занятой человек, просто забыл оплатить, — объясняла она корреспондентам КП-Новосибирск.

Да и сама Агата за словом в карман не лезла:

— График работы плотный, человек просто мог не уследить, у меня такое уже бывало, — говорила артистка. — Я даже несколько раз лично ездила в налоговую, проверяла свои долги, они вдруг возникали через неделю. Это бардак в налоговой! Если бы система была удобной, прозрачной, не было бы долгов.