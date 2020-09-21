Пой без правил. Новое шоу на ТНТ проверит российских звезд на профпригодность

«Пой без правил» не просто новое шоу, а настоящий сольный концерт одного из топовых артистов. Здесь все, как на Уэмбли или в Олимпийском — огромная и шумная толпа поклонников, яркий свет и живой звук. Да, самое главное, здесь еще Андрей Аверин, Зураб Матуа и Дмитрий «Люсёк» Сорокин, которые будут тестировать память, дикцию, реакцию, вокальные и танцевальные способности звезд через различные безумные задания. А ведущий шоу — самый большой тролль и прожарщик на российском ТВ Илья Соболев будет помогать звездам пройти все испытания.

Андрей Аверин: «Наши артисты сильно истосковались по концертам, поэтому мы вернем им то, что отобрал карантин — гонорары и фанеру. Шутка. Мы вернем им неповторимую атмосферу большого праздника и с удовольствием вместе с миллионами зрителей ТНТ побываем на их сольном выступлении. Взамен попросим всего-ничего, немного самоиронии».

В центре каждого выпуска — одна российская поп-звезда, которой предстоит пройти шесть сумасшедших испытаний и допеть свой хит до конца. Получится ли у нее одновременно петь и отвечать на сообщения в телефоне или попадать в фонограмму, которая внезапно будет ускоряться и замедляться? А может быть у нее откроется сверхъестественная способность и она сможет не только петь, но и танцевать под собственные хиты?

Зураб Матуа: «Говорят, что талантливый человек – талантлив во всем! Вот мы и проверим, может все это байки? На самом деле мы планируем просто отлично провести время, подурачиться, посмеяться и вместе со звездами спеть известные всем суперхиты. Хотя, шутки в сторону, на кону максимально серьезный приз. Сольный концерт в новогоднюю ночь на федеральном канале! Вот это настоящая награда для хорошего артиста. После таких эфиров гастроли будут расписаны еще на пару лет вперед».