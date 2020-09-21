Российская актриса голой прогулялась по Москве и попала в психушку

Женщину, которая без одежды прогуливалась по проезжей части в подмосковном Раменском, забрали в психоневрологический диспансер. Видео с голой барышней, спокойно прогуливающейся рядом с машинами, накануне появилось в сети и вызвало большой резонанс.

Некоторые пользователи признали в нескромной девушке известную актрису и телеведущую Хильду Кармен, которая ведет тревел-шоу на одном из федеральных каналов. Многие подумали, что эксцентричное поведение женщины вызвано злоупотреблением запрещенными веществами. Однако, в ее крови не нашли следов каких-либо запрещенных препаратов. Вероятно, у нее произошел нервный срыв.