Рэпер Genka выдвинул великолепное предложение об укладе жизни в Эстонии, к которому стоит прислушаться

Рэпер Genka, гражданин по имени Генри Кырвитс, предложил хорошую идею, как продолжить развивать клубную культуру в нынешнее непонятное время.
А именно рэпер выступил с новым предложением о том, как клубы смогут продолжать работать, и развлекательный бизнес не пострадает:
- - Клубы открывать в 20:00
- - Пик вечеринки в 22.00
- - При необходимости купить бутылку в 23.00
- - Живая музыка начинается в 23.15 вместо "обычных" 02.00
- - 00.30 все по домам
- - В 09.00 утра с детьми в зоопарке, на лекции в университете или на лыжах в лесу
«Причина закрытия клубов такова: выпивший человек не может сказать, с кем общался и проводил время. Я хочу этим сказать, что запрет - это не решение. Единственное решение - верить людям, и что они ведут себя ответственно. Проведя фестиваль с участием почти 2000 (больше не разрешили) людей в самый разгар кризиса, я могу сказать, что это работает!»,- объяснил известный музыкант в своем аккаунте в Facebook. Genka подчеркивает, что серьезно относится к COVID.
«Дело в том, что, возможно, благодаря этой ситуации мы сможем изменить всю клубную культуру: я предполагаю, что 90 процентов артистов, которые работали в клубах более десяти лет, не любят дожидаться выступления до двух часов. Так же и публика. Сейчас очень хорошее время, чтобы все изменить таким образом, чтобы все заканчивалось в полночь. А для любителей потусить всю ночь (сам когда-то таким был) - всегда найдется место. В мировой картине это не новая практика. Давайте сделаем это! Прогнозирую рост ВВП»,
- призывает к переменам артист.
Кроме того, Genka также сообщил, что уже скоро выпустит альбом «OLEG» совместно с DEW8.
Piirangud peal ja mingi osa meelelahutusbisnesist vireleb: klubid, tehnikarentijad, turvad, artistid, alksimyyjad ( ei...Posted by Henry Kõrvits on Friday, September 18, 2020