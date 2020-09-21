Рэпер Genka выдвинул великолепное предложение об укладе жизни в Эстонии, к которому стоит прислушаться

«Дело в том, что, возможно, благодаря этой ситуации мы сможем изменить всю клубную культуру: я предполагаю, что 90 процентов артистов, которые работали в клубах более десяти лет, не любят дожидаться выступления до двух часов. Так же и публика. Сейчас очень хорошее время, чтобы все изменить таким образом, чтобы все заканчивалось в полночь. А для любителей потусить всю ночь (сам когда-то таким был) - всегда найдется место. В мировой картине это не новая практика. Давайте сделаем это! Прогнозирую рост ВВП»,