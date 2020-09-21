Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

Юрий Стоянов больше всего известен публике по юмористическому шоу «Городок», в котором он принимал участие вместе со своим коллегой и другом Ильей Олейниковым. Программа впервые вышла в эфир в 1993 году и существовала на протяжении десяти лет. К сожалению, в 2012-м Олейников скончался от онкологии, и создатели «Городка» решили закрыть проект.

К слову, 63-летний Стоянов до сих пор вспоминает шоу, которое сделало его знаменитым на всю Россию и ее пределами. Так, в эксклюзивном интервью «Вокруг ТВ» Юрий Николаевич признался, что никогда не ставил перед собой цели рассмешить зрителей. «Вот у нас в «Городке» такой плакат висел за моей спиной в кабинете нашем с Ильей: «Мы не смешим — они смеются». Я никогда никого не смешил. Я не смешу, но я хитрый, я знаю, когда будет смешно», — рассказывал артист.

Стоит отметить, что и без своего партнера по шоу Юрий Стоянов продолжил покорять не только российское телевидение, но и театральную сцену. Сейчас народный артист России задействован в нескольких авторских проектов. Так, с апреля текущего года Юрий Николаевич ведет YouTube-канал «Чисто поржать», на котором он запустил онлайн-шоу «Стоянов в изоляции». К слову. Также Стоянов создал шоу «100янов», которое выходит с февраля этого года на телеканале «Россия 1». К слову, вместе с Юрием Николаевичем участие в съемках его авторской программы приняли многие известные актеры, включая Павла Прилучного, Олесю Железняк, Нонны Гришаевой и другие.

Надо сказать, что благодаря съемкам Юрий Стоянов имеет стабильный доход. Впрочем, и на свою пенсию Юрий Николаевич пока что не жалуется. Ранее в СМИ появилась информация, что от государства артист получается всего 24 тысячи рублей (267 евро). Однако сам Стоянов уточнил, что ему приходят надбавки за звание народного артиста, государственные награды и несовершеннолетнюю дочь.

«Московская надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей (334 евро). Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тысячу рублей (678 евро). В следующем году дочке исполнится 18 лет, уже будет меньше»,