В одних тесемках: Наталья Рудова в откровенном бикини блеснула фигурой

Наталья Рудова любит порадовать поклонников горячими фото или даже видеороликами. Полуобнаженные кадры всегда вызывают бурю эмоций у ее многомиллионной армии подписчиков. На этот раз Наталья решила не давать фанатам такую возможность и попросту отключила комментарии к своей новой публикации в Instagram. А видео было очень горячим, пишет Телепрограмма.