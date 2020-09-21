Пн, 21.09.2020
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В одних тесемках: Наталья Рудова в откровенном бикини блеснула фигурой

Наталья Рудова

ФОТО: Instagram

Наталья Рудова любит порадовать поклонников горячими фото или даже видеороликами. Полуобнаженные кадры всегда вызывают бурю эмоций у ее многомиллионной армии подписчиков. На этот раз Наталья решила не давать фанатам такую возможность и попросту отключила комментарии к своей новой публикации в Instagram. А видео было очень горячим, пишет Телепрограмма.

Актриса позировала на яхте в одном бикини. Причем, состоял он практически из одних тесемок. Лишь небольшие кусочки ткани едва прикрывали интимные части тела актрисы.

Я просто хочу пожелать всем добра… нам его очень не хватает,

— оставила загадочную подпись к видеоролику Рудова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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