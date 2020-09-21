В одних тесемках: Наталья Рудова в откровенном бикини блеснула фигурой

Наталья Рудова любит порадовать поклонников горячими фото или даже видеороликами. Полуобнаженные кадры всегда вызывают бурю эмоций у ее многомиллионной армии подписчиков. На этот раз Наталья решила не давать фанатам такую возможность и попросту отключила комментарии к своей новой публикации в Instagram. А видео было очень горячим, пишет Телепрограмма.
Актриса позировала на яхте в одном бикини. Причем, состоял он практически из одних тесемок. Лишь небольшие кусочки ткани едва прикрывали интимные части тела актрисы.
— оставила загадочную подпись к видеоролику Рудова.