Пн, 21.09.2020
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Солистка Little Big добила хейтеров эротичным видео с голой грудью

Соня Таюрская

ФОТО: Instagram

За последние несколько дней солистка группы Little Big Софья Таюрская  несколько раз подвергалась нападкам хейтеров. Сначала — за «тайный роман» с коллегой Ильей Прусикиным, который якобы из-за нее бросил любимую супругу и маленького ребенка. Вчера — за «несовершенные» черты лица и фигуру, которая показалась фолловерам не очень совершенной, пишет Пятый канал.

Бороться со злопыхателями Таюрская не стала. Она лишь опубликовала в Instagram пост с просьбой быть более тактичными и не указывать ей, что делать. Подкрепила обращение звезда мега-сексуальным stories: на зависть хейтерам Софья в одних трусиках прогулялась по дому, демонстрируя удивительно стройную фигуру и пышную грудь.

Доброе утро!

— гласила подпись к ролику.

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