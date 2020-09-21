Солистка Little Big добила хейтеров эротичным видео с голой грудью

За последние несколько дней солистка группы Little Big Софья Таюрская несколько раз подвергалась нападкам хейтеров. Сначала — за «тайный роман» с коллегой Ильей Прусикиным, который якобы из-за нее бросил любимую супругу и маленького ребенка. Вчера — за «несовершенные» черты лица и фигуру, которая показалась фолловерам не очень совершенной, пишет Пятый канал.