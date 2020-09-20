Канье Уэст запрещает заниматься добрачным сексом работникам своего предвыборного штаба

Рэпер хочет устраивать молитвы в школах, поддерживать религиозные группы на государственном уровне и даже настоятельно рекомендует работникам своей президентской кампании воздержаться от добрачного секса, который называет блудом. Об этом сообщили сами сотрудники, не уточнив, предусмотрено ли наказание за нарушение этого правила, пишет Super.ru .

Рэпер весьма последователен: о таких же требованиях в прошлом году сообщала и команда, работавшая над его альбомом Jesus Is King, на время отказавшаяся от грехопадения в виде секса до свадьбы. Сам Канье признавался, что начал смотреть порно в юном возрасте, а после смерти его матери в 2007 году у него развилась зависимость от секса: «Некоторые люди топят горе в наркотиках, а я — в сексе».