Канье Уэст запрещает заниматься добрачным сексом работникам своего предвыборного штаба

Канье Уэст, который все еще хочет стать президентом, не забывает о своих принципах даже во время напряженной президентской гонки, в которой сильно опаздывает (выборы состоятся уже в ноябре).
Рэпер хочет устраивать молитвы в школах, поддерживать религиозные группы на государственном уровне и даже настоятельно рекомендует работникам своей президентской кампании воздержаться от добрачного секса, который называет блудом. Об этом сообщили сами сотрудники, не уточнив, предусмотрено ли наказание за нарушение этого правила, пишет Super.ru.
Рэпер весьма последователен: о таких же требованиях в прошлом году сообщала и команда, работавшая над его альбомом Jesus Is King, на время отказавшаяся от грехопадения в виде секса до свадьбы. Сам Канье признавался, что начал смотреть порно в юном возрасте, а после смерти его матери в 2007 году у него развилась зависимость от секса: «Некоторые люди топят горе в наркотиках, а я — в сексе».
Сейчас образ жизни Уэста, который называет себя гением и христианином, кардинально изменился: он устраивает воскресные службы, говорит о Боге и пытается пресечь на корню подобные вещи.