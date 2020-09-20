«Это текст сумасшедшего человека»: Шуфутинский оценил творчество Элджея

«Погоняло мне знакомо», — сказал певец после прослушивания композиции Элджея «911». Он признался, что песня раздражает его глупостью. «Тут ни музыки нет, ни ритма, не качает ничего. И текст, конечно. Это текст сумасшедшего человека, дурного, который ничего не понимает», — поделился артист, пишет Lenta.ru.

При этом Шуфутинский отметил, что в репертуаре рэпера есть композиции, которые не вызывают у него такой негативной реакции. Он также рассказал, что его сын тоже читает рэп.