Дочь и сын звезды "Брат 2" Сергея Бодрова стали копиями знаменитого отца

Александру Бодрову в этом году исполнилось 18 лет. Мальчик родился за месяц до поездки отца на съемки в Кармадонское ущелье, а Ольге Бодровой - 22 года. Вдова Сергея Светлана так и не вышла замуж, пишет Rus.tvnet.lv.

Сейчас Светлана Бодрова работает на Первом канале. Их история любви началась в 1997 году на Кубе. Тогда она отправилась на остров как один из лучших работников компании «ВИД». Там у нее завязался роман с актером. Вместе они прожили пять лет. Ее воспоминания цитирует «Комсомольская правда».

«Я прямо как сейчас вижу - он садится в свой этот любимый »Лендровер Дефендер« и говорит: »Я из аэропорта сразу к вам«…» - вспоминает Светлана последний разговор с мужем.

Светлана отмечает, что их сын очень похож на Сергея.

«Даже в движениях иногда, когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», - рассказывает она.

Это сходства находят многие. Александр увлекается рэпом - записывает треки под псевдонимом Simply Саня.

Ольга Бодрова закончила ГИТИС. Она пишет стихи, и уже играет на театральной сцене, в кино тоже снималась. В фильме «Калашников» Бодрова исполнила одну из эпизодических ролей, но при монтаже она не вошла в финальную версию картины. Коллеги отмечают актерский талант девушки и видят сходство с отцом.

К слову, 30 июня завершился 14-й международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Церемонию закрытия вели актер Юрий Колокольников и Ольга Бодрова.

Девушка была с аккуратной короткой стрижкой и в черном платье. Это мероприятие стало первым появлением Ольги на публике.

«Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции... » - цитирует девушку «Комсомольская правда».

Вначале августа стало известно, что Ольга Бодрова вышла замуж. Избранником девушки стал 30-летний актер Театра имени В. Маяковского Сергей Быстров.

Юрий Колокольников и Ольга Бодрова ФОТО: https://www.instagram.com/zerkalo.space/