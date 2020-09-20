Фотогалерея: в субботу состоялась премьера первой в Эстонии рэп-оперы

«В домах эстонского языка, помимо обычных уроков, эстонский можно изучать, посещая киновечера, играя в настольные игры, распевая песни, занимаясь рукоделием или готовя разные блюда. В связи с этим и возникла идея о новом творческом проекте по изучению языка, в котором язык можно изучать с помощью актерского мастерства и рэпа», – сказал автор идеи рэп-оперы и преподаватель нарвского дома эстонского языка Крисмар Росин.

В рэп-опере участвует 30 изучающих эстонский язык жителей Ида-Вирумаа, которые никогда раньше не играли и не пели на профессиональной сцене и которые были отобраны в ходе кастингов этой весной. Им в помощь задействованы также исполнительница главной роли Келли Уустани и исполнитель роли второго плана Атлан Карп. На сцене выступают и местные танцевальные коллективы.

«Дома эстонского языка Фонда интеграции были созданы именно для того, чтобы предлагать людям возможность и поддержку в освоении и применении эстонского языка посредством различных интересных мероприятий, для создания языковой среды, дающей возможность говорить по-эстонски в реальных ситуациях. Мы гордимся тем, что этот подход был одобрен нашими учениками, и что все больше и больше людей находят дорогу к нам», – сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. «Участие в процессе подготовки рэп-оперы, заучивание текстов, общение друг с другом и, наконец, выступление на сцене – это замечательная возможность общаться на эстонском и приобрести больше смелости в использовании языка», – добавила Ирене Кяосаар.

Рэп-опера «Karma» рассказывает трогательную, жизненную и насыщенную событиями историю живущей в Нарве Кармы, которая преодолевает все предрассудки и препятствия во имя безоблачного будущего своих детей и добивается успеха как в работе, так и в личной жизни.