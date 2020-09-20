Ведущий «Русского лото» скончался не приходя в сознание

Заслуженный артист РФ Михаил Борисов скончался в клинике не приходя в сознание. Известно, что 71-летнего ведущего «Русского лото» госпитализировали прямо со съемочной площадки. Состояние его было настолько тяжелым, что врачи ввели пациента в искусственную кому.
Причины трагической гибели не уточняются, но уже стало известно, что Борисову стало хуже, когда его решили перевести в другую клинику, пишет Medikforum.ru.
Михаил Борисов больше известен публике как ведущий популярного шоу «Русское лото», хотя он совмещал работу на телевидении с преподавательской деятельностью, заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте им. Бориса Щукина и кафедрой эстрады в ГИТИСе. Преподавал в школе Константина Райкина и в МГУ. Борисов ставил спектакли, снимал кино, писал книги. Кроме того, Михаил Борисович создал несколько актерских и режиссерских курсов.
В 2000 году ему присудили звание заслуженного артиста Российской Федерации.«По отзывам зрителей, они любят лотерею »Русское лото« не только за возможность выиграть миллионы. Даже если ты не выиграл, то все равно хорошо провел время в выходной с родными у телевизора. Это уже семейная традиция, часть воскресного досуга для многих жителей страны», — приводит слова Борисова «СтарХит».