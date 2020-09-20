Ведущий «Русского лото» скончался не приходя в сознание

Причины трагической гибели не уточняются, но уже стало известно, что Борисову стало хуже, когда его решили перевести в другую клинику, пишет Medikforum.ru.

Михаил Борисов больше известен публике как ведущий популярного шоу «Русское лото», хотя он совмещал работу на телевидении с преподавательской деятельностью, заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте им. Бориса Щукина и кафедрой эстрады в ГИТИСе. Преподавал в школе Константина Райкина и в МГУ. Борисов ставил спектакли, снимал кино, писал книги. Кроме того, Михаил Борисович создал несколько актерских и режиссерских курсов.